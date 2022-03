Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Budapestről posztolt a Duna-parti emlékműnél tartott megemlékezésről

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Facebookon posztolt vasárnap délután arról, hogy Budapesten vasárnap a Mariupolban meggyilkoltak előtt tisztelegve demonstrálók cipőket helyzetek el a Duna-parti holokauszt-emlékműnél.

– áll a bejegyzésben. Az ukrán külügyminiszter a posztjában azt írta, Oroszország jelenleg „olyan barbárságot visz végbe”, amelyet Európa a második világháború óta nem látott.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége nem sokkal később közleményt adott ki, ebben azt írják, hogy az Egység Ukrán Egyesület szervezte az akciót a Cipők a Duna parton holokauszt-emlékműnél, azoknak az áldozatoknak az emlékére, akik Mariupolban vesztették életüket.

Képzeljék el, hogy majdnem 30 napig folyamatos ágyúzás és bombázás alatt állnak. Képzeld el, hogy a városban nincs fűtés. Nincs gyógyszer. Nincs víz. Nincs élelmiszer. Képzeljék el, hogy a barátaik nem a temetőben vannak eltemetve, hanem egyszerűen az önök udvarában. Képzeljék el, hogy az oroszok a civil infrastruktúrát bombázzák: házakat, iskolákat, templomokat, egyetemeket. Még egy óvóhelyet is, ahol az emberek megpróbálnak elbújni a halál elől

– írja a nagykövetség a Facebookon posztolt közleményben, majd a mariupoli színházat március 16-án ért orosz bombatámadást állítják párhuzamba a Magyarországon a második világháborúban történtekkel.

Az akciót Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorhoz intézett pénteki nyilvános megszólalása inspirálta. Az ukrán államfő az Európa Tanács előtt szólította meg a magyar miniszterelnököt, mondván, Magyarországnak egyszer és mindenkorra el kell döntenie, ki mellett áll az orosz-ukrán háborúban. Zelenszkij pénteken Orbánnak arról is beszélt: imádja Budapestet, már számtalanszor járt ott, és hozzátette, hogy a magyaroknak is szörnyű dolgokon kellett keresztülmenni a történelem során.

Láttam az emlékművet is. A cipőket a Duna-parton, ahol tömeggyilkosság történt. Ott voltam a családommal. Nézd, Viktor, tudod mi történik most Mariupolban? Kérlek, menj a vízpartra, nézd meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy ez a mai világban is megtörténhet. Oroszország pontosan ezt csinálja. Mariupolban ugyanilyen cipők vannak, ugyanilyen emberek. Szülők és gyerekek, nagyszülők. Sok ezren.