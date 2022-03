Saját drónját küldte el az ukránoknak a belarusz kislány

Ritka különös gyermeki megnyilvánulást közölt Twitterén a háborút tudósító Nexta: egy belarusz kislány átröptette a drónját a határon Ukrajnába. A lányka úgy gondolta, az orosz csapatoknak ellenálló ukrán haderő nagyobb hasznát veszi, mint ő. Fonák módon valószínűleg az oroszokat nevezi mellékelt levelében fasisztáknak, ami annak tükrében furcsa, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök épp nácitlanításra hivatkozva rohanta le Ukrajnát. Egy részlet a lány leveléből, amikhez rajzot is mellékelt egy katonáról:

A Belarusian girl sent her drone to #Ukraine

"My name is Varya. I am sending you my favorite drone. You need it more. I want you all to be alive. Please, when you drive all the fascists out of the Ukraine, then liberate my #Belarus too," she wrote in a note. pic.twitter.com/PQLC6twTRj

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2022