Ukrajna visszautasította a fegyverletételt: nem adják Mariupolt

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint legalább egy ember meghalt lakóházak és egy bevásárlónegyed megtámadása során a kijevi Podil városrészben. A városvezető közlése szerint a mentőcsapatok hatalmas tüzet oltottak a bevásárlónegyedben. Az egyik támadásról felvételt is közzétettek a Twitteren:

Several explosions in Kyiv, Podilsk district According to preliminary information, it affected some residential buildings and the territory of one of the shopping centers. At least one person died— Kyiv City State Administration. pic.twitter.com/LK188YaGSl