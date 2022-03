Mit tud az orosz hiperszonikus csodarakéta, Putyin kedvenc fegyvere?

A Kh-47M2 Kindzsal (Tőr) hiperszonikus rakéta az orosz légierő egyik legfélelmetesebb fejlesztés. A Frankfurter Allgemeine Zeitung összefoglalója szerint a nyolc méteres rakéták rendkívüli sebességgel és rendkívüli magasságban repülnek, de az oroszok állítása szerint menetközben is manőverezhetőek maradnak. A nyugati szövetség AS-24 Killjoy-nak nevezte el az új orosz fegyvert.

A hiperszonikus fegyverek új fejezetet nyithatnak a haditechnikában és a stratégiai hadviselésben. A hangsebesség több mint ötszörösét elérő eszközöket a NATO által rendszeresített hagyományos légvédelmi vagy rakétaelhárító rendszerei aligha tudják elfogni.

Vlagyimir Putyin elnök 2018 márciusában a nemzethez intézett beszédében nyilvánosan bemutatta a Kindzsal rakétákat, mint hadsereg új szuperfegyvereinek egyikét. Putyin akkor azt mondta, hogy ennek az új rakétának el kell érnie a hangsebesség tízszeresét is.

A Kindzsalt eddig nagy magasságból lőtték ki a MiG-31-es repülőkről. A rakéta saját hajtóműve csak a repülőgéptől biztonságos távolságban indul be, majd néhány másodperc alatt hiperszonikus sebességre gyorsítja az eszközt. 20 kilométer magasságban viszi a Kindzsalnak kisebb súrlódási hőmérsékletet kell kibírnia le a célpontig.

A MiG-31-esekről indítva a fegyverrendszer hatótávolsága orosz információk szerint akár 2000 kilométer is lehet.

A rakéta 480 kilogramm robbanóanyagot vagy nukleáris robbanófejet szállíthat, így Európa számára fontos infrastruktúrát támadhat meg, de az Atlanti-óceánon közlekedő NATO-hajók is célpontokká válhatnak – írta a Center for Strategic and International Studies alapján a FAZ.