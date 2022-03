Ádáz harcok Mariupolban, a lakóházak 80 százalékát találat érte, Ukrajna elnöke béketárgyalásokat sürget

Vlagyimir Putyin orosz elnök nagy tömeg előtt tartott beszédet a Luzsnyiki stadionban, ám beszéde során az orosz állami televízió feltehetően egy hiba miatt megszakította az orosz elnök beszédét, azt nem tudni, hogy a baki szándékos volt-e. Putyin megismételte, hogy állításait, miszerint Ukrajna népirtást követ el Donbász térségében.

Az orosz tévéfelvételek tomboló tömeget mutattak be a Luzsnyiki stadionban, a résztvevők zászlókat lengettek és ujjongtak a beszéd előtt, amelyben Putyin az orosz „egységet” üdvözölte. Will Vernon, a BBC újságírója azonban arról számolt be, hogy a tömegnek legalább egy része „kénytelen” részt venni az eseményen.