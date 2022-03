400 menekült kért menedékesi elismerést szombaton

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság közleménye szerint a budapesti ügyfélszolgálatra szombaton közel 400 kérelmet nyújtottak be az ukrajnai háború elől menekülők, hogy menedékesi státuszt kapjanak. A Főigazgatóság munkáját egy mobil ügyfélszolgálati busz is segíti, melyben ugyan úgy be tudják nyújtani az ide érkezők a kérelmüket, mint az ügyfélszolgálatokon vagy a gyűjtőponton. Az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta 3961 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztráltak.