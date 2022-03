Az ukrán katasztrófavédelem jelentése szerint kigyulladt egy fagyasztott élelmiszereket tároló raktárépület a kijevi régióban az orosz bombázások miatt szombat reggel, írja a Guardian. Egyelőre sérültekről, áldozatokról nem érkezett információ.

The fire at the storage units of frozen products in Kvitneve, Kyiv oblast, after the attack by Russian forces tonight. Photo – @SESU_UA pic.twitter.com/CLQIZ69ASY

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 12, 2022