Gazdasági szankciók után: hiperinfláció jöhet Oroszországban

A rubel leértékelődése és hiperinfláció fenyeget Oroszországban. A nyugati cégek kihasználhatják ugyan ezt egy német szakértő szerint, de válaszul orosz államosítási hullám jöhet.

Az osztrák Der Standard egy német közgazdászt idéz, aki drasztikus rubel-leértékelődésre számít. Michael Hüther szerint az orosz pénz értékvesztése viszont hiperinflációhoz vezethet a hatalmas területű országban. Hüther a munkaadókhoz közeli IW Köln, azaz a Német Gazdaság Intézete (Instituts der deutschen Wirtschaft Köln) igazgatója.

A hiperinfláció 50 százalékos vagy annál súlyosabb inflációt jelent a német közgazdászok értelmezése szerint – írja az osztrák Der Standard. „Hiperinfláció idején a pénz forgási sebessége állandóan nő, és ilyenkor mindenki a lehető leggyorsabban igyekszik árut vásárolni a pénzéért, hogy megelőzze a további áremelkedést” – idézi a lap a közgazdasági definíciót a német „bpb” lexikonból.

Hüther szerint az orosz hiperinfláció a nyugati országok számára előnyt is jelenthet. A krízis miatt bezuhanhat az orosz cégek részvényárfolyama.

A nyugati országok és vállalkozások a minimálisra süllyedő részvényárfolyamot kihasználva felvásárolhatják az orosz vállalatokat, és így a saját érdekeiket is jobban érvényesíthetik

– véli Hüther. Ugyanakkor szerinte ebben az esetben viszont az a veszély fenyeget, hogy Oroszország államosítja a felvásárolt vállalatokat.

A Der Standard híre nyomán azonban emlékeztetnünk kell arra, hogy a támadás első napjai után jelentősen zuhant ugyan az orosz cégek részvényárfolyama, de az orosz tőzsdét gyorsan bezárták. Várhatóan csak a jövő héten nyit újra az értékpapírpiac. Egyes korábbi becslések szerint az orosz oligarchák az első napokban elkönyvelt árfolyamvesztesége 39 milliárd dollár lehetett.

Oroszországban mindazonáltal már így is több banknak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerről való lekapcsolása. A SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) rendszer lehetővé teszi a gyors, határokon átnyúló fizetéseket, ráadásul Oroszország olaj- és gázexportja is a SWIFT-rendszerre támaszkodik.

Oroszországban számos nyugati pénzügyi szolgáltató is szüneteltetheti most a tevékenységét. Szombaton például a Paypal jelentette be, hogy felfüggeszti a működését az országban.