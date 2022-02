Több orosz bankot kizárnak a SWIFT-rendszerből

Az Európai Bizottság, Franciaország, Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Kanada és az Egyesült Államok közös nyilatkozatot adott ki arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezeket a bankokat elvágják a nemzetközi pénzügyi forrásoktól, és korlátozzák a globális működésüket.

A SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) rendszer lehetővé teszi a gyors, határokon átnyúló fizetéseket, ráadásul Oroszország olaj- és gázexportja is a SWIFT-rendszerre támaszkodik.

A szombaton elfogadott büntetőintézkedések közé tartozik az orosz központi bank nemzetközi tartalékéinak korlátozása is.

(via BBC, Portfolio)