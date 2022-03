Grúzia is felvételét kéri az Európai Unióba

Grúzia (Georgia) is felvételét kéri az Európai Unióba, az erre vonatkozó eljárást „azonnal” el is indítják – írja a BBC. Erről Shalva Papuashvili, a grúz parlament házelnöke is beszámolt a Twitteren. Mint ismeretes, kedden az Európai Parlament támogatta azt a javaslatot, hogy Ukrajna is tagjelöltté váljon.

A BBC megjegyzi, hogy a volt szovjet tagköztársaságban, Grúziában az elmúlt napokban nagy tüntetések voltak Oroszország ukrajnai hadjárata elleni tiltakozásul. 2008 óta két grúz régió is az oroszok irányítása alatt áll: Dél-Oszétia és Abházia, miután az orosz csapatok kiszorították onnan a grúz katonákat.