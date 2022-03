Lukasenka: Fehéroroszország nem csatlakozik az invázióhoz

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök az állami médiának arról beszélt, hogy az ország hadereje nem fogja segíteni az oroszok ukrajnai megszállását.

Lukasenka, aki Vlagyimir Putyin közeli szövetségese, kijelentette, hogy a fehérorosz hadsereg nem vesz rész katonai akcióban és nem is vett a háború kirobbanása óta.

Be tudjuk bizonyítani ezt bárkinek. Ennél is fontosabb, hogy az orosz vezetés soha nem vitatta meg velünk ezt a kérdést, a konfliktusban való részvételünket. ÉS nem is tervezünk részesei lenni az Ukrajnában zajló speciális műveletnek. Nincs szükség erre