Így vonultak be Csernobilba az orosz tankok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elfoglalták az orosz haderők a csernobili atomerőművet, Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója elmondta: „Lehetetlen megmondani, hogy a csernobili atomerőmű biztonságos-e az oroszok teljesen értelmetlen támadása után”.

Az orosz haderők érkezéséről videó is készült, melyet Christo Grozev, a Bellingcat egyik újságírója osztott meg Twitteren azzal a kommentárral, hogy „orosz tankok vonulnak be Csernobilba. A valaha volt összes rossz Bruce Willis-film nyitójelenete”.

Russian tanks entering Chernobyl… the opening scene of every bad Bruce Willis film ever. pic.twitter.com/jfyRWEU7QF

— Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022