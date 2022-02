Egyes jelentések szerint már 788 embert vettek őrizetbe 42 orosz városban a háborúellenes tüntetéseken. Néhány megmozduláson hatalmas tömeg gyűlt össze, alábbi videó például Szentpéterváron készült. Csak itt több mint 180 embert vettek őrizetbe.

Look at the size of anti-war protestors in St Petersburg, Russia. Wow pic.twitter.com/dHg9Uwt9RQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022