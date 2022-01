417 kilométerrel száguldás Németországban: vizsgálni kezdték a milliárdos ügyét

Vizsgálatot indított a német rendőrség hétfőn Radim Passer cseh milliárdos ügyében, aki 417 kilométeres óránkénti csúcssebességgel száguldott egy német autópályán, és bravúrjáról videót is feltett YouTube-csatornájára – írja az MTI.

Mivel Németországban nincs általános sebességkorlátozás az autópályákon, az 58 éves ingatlanmágnást nem vádolják gyorshajtással, a vizsgálat “feltételezett utcai autóverseny” címén indult ellene. Az eljárás megindítását a magdeburgi rendőrség jelentette be.

Radim Passer, akinek vagyonát 100 milliárd forintra becsülik, 2021 júliusában feszegette Bugatti Chiron szupersportkocsija teljesítményének határait az A2-es autópályán, Berlin és Hannover között egy olyan szakaszon, ahol nincs érvényben semmiféle sebességkorlátozás.

Passer, a 33. leggazdagabb cseh hangsúlyozta, hogy a két hete közzétett felvétel az autópálya egy tízkilométeres egyenes, háromsávos szakaszán, jó látási viszonyok mellett készült, és a száguldás során a biztonság élvezett prioritást.

A német közlekedési minisztérium szóvivője burkoltan bírálta a milliárdost, hangoztatva, hogy a tárca “elutasít minden olyan magatartást, amely veszélyeztetheti a közlekedés résztvevőit”.

Több német autógyár, köztük a BMW, az Audi és a Mercedes-Benz már 1987-ben vállalta, hogy önszántából 250 kilométer/órában korlátozza autói sebességének felső határát. A 16 hengeres és 1500 lóerős szupersportkocsit, amellyel a cseh milliomos őrült tempóban száguldott, 2016-ban dobták piacra, miután a Volkswagen megvásárolta az olasz luxusmárkát.

A dpa tudósítása szerint Csehországban az eset kapcsán azt firtatják, hogy Passer felelőtlen kérkedése a szupergyors autóval mennyiben fér össze keresztény hitével. Az üzletember fia 1998-as halála után fordult a valláshoz, Maranatha néven őskeresztény ihletésű saját vallási szervezetet is létrehozott. Az eset kapcsán környezetvédők ismét felszólították a szövetségi kormányt, hogy vezessen be sebességkorlátozást az autópályákon biztonsági és klímavédelmi okokból is.