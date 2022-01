Egy amerikai tanár beoltotta 17 éves diákját, letartóztatták

Letartóztattak egy orvosi képesítéssel nem rendelkező New York-i tanárt, mert Covid-oltást adott be egy diáknak – írtja a BBC. Laura Russo biológia tanár ráadásul a szülők beleegyezése nélkül adta be az oltást a gyereknek, habár természetesen akkor sem olthatta volna be diákját, ha a szülők rábólintanak. A 17 éves fiú egyébként állítólag szerette volna az oltást. Az 54 éves tanárt szilveszterkor vették őrizetbe, ha elítélik, akár négy éves börtönbüntetést is kaphat. A bírósági tárgyalást január 21-re tűzték ki.

Az egyelőre nem világos, hogy a nő hogyan szerezte be az oltást, ahogy az sem, hogy melyik vakcináról van szó. Az Egyesült Államokban egyelőre csak a Pfizer vakcináját engedélyezték a 18 éven aluliak számára.

Egy közzétett videó szerint a tanár az oltás beadása közben azt mondja a gyereknek, hogy „remélem nem lesz bajod”, amire a fiú azt válaszolja: „Tessék csak, otthoni vakcina”. A fiú szülei értesítették a nassaui rendőrséget, miután a gyerek hazaérkezve elmesélte, hogy tanárától megkapta az oltást.