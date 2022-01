Cigit káposztára, konzolt tésztára cserélnek a vesztegzárban élő éhes kínaiak

13 millió kínai van bezárva a Hszian városában fellángolt Covid-járvány miatt, és akadozik az élelemellátásuk.

December 23. óta cirka 13 millió kínai állampolgárt zárt be az állam otthonaiba Hszian (Xi’an) városában, miután egyre többen lettek covidosak. Azóta a helyzet jottányit sem javult, akadozik a lakosság ellátása és beindult az a folyamat, ami a második világháború utáni Budapesten is gyakori volt: az emberek értéktárgyaikat cserélik el élelemre a BBC News cikke szerint.

Kína víruspolitikája úgy néz ki a kezdetek óta, hogy ahol megjelenik pár eset, egyből egész metropoliszokat vagy régiókat vonnak lockdown, azaz vesztegzár alá. Nemrég például három tünetmentes fertőzött miatt az 1,1 milliós Jucsou (Yuzhou) városát zárták le, még az autóforgalmat is leállították, csak a létszükségleti cikkeket árusító boltok maradhattak nyitva.

A több mint tízszer ekkora Hsziant nehéz ellátni. Ugyan a hatóságok akár ingyen élelmiszert is ígértek, sok háztartásban elfogytak a tartalékok. Az emberek cigit cserélnek káposztára, mosogatógélt almára, betétcsomagot zöldségekre. Egy olyan videó is kikerült a netre, amin az látszik, hogy egy lakos a Nintendo Switch konzolját cseréli el csomag intsant tésztára és két főtt batyura, azaz baóra. Egy másik rizsért akarta odaadni az okosóráját.

Kína fő közösségi oldalán, a Weibón már arról írnak egyesek, hogy visszatért a régió a primitív társadalomba, a cserekereskedelem korszakába.

Optimista emberek is megnyilvánultak, akik az ellátmányukat velük megosztó kedves szomszédaikról írtak. De nem minden fenékig tejfel Hszianban sem, riasztó hírek is keringenek az egészségügy állapotáról. Egy férfi szívrohamot szenvedett édesapját a Covid-helyzet miatt nem engedték be a kórházba és fordították vissza haza. Belehalt az infarktusba végül.

Mindenesetre Kínában folyamatosan tesztelnek, figyelik az új gócpontokat, részben azért, hogy a hamarosan kezdődő pekingi téli olimpia rendben lemenjen. Pedig pont az olimpia, na meg az ország egyik fő ünnepe, a holdújév (és az emiatti tömeges utazgatás) jelent még veszélyt a zéró fertőzöttre törekvő víruspolitikára.