Se ki, se be egy magyarországnyi embernek, miután bedurrant a Covid Kínában

Hszianban egy másik vírus is felbukkant, szinte teljes a lockdown a városban.

Több mint 13 millió ember kerül angolosan lockdown, magyarul járványügyi zárlat alá Kína egyik metropoliszában, Hszianban (Xi’an), miután december 9. óta 143 fertőzöttet találtak. A szabályok szerint háztartásonként kétnaponta csak egy fő mehet el bevásárolni – írja a BBC News.

Kína szinte a kezdetek óta azt a járványpolitikát követi, hogy ahogy fertőzötteket észlelnek, komplett városokat zárnak le, tömeges tesztelésekbe fognak és persze szeparálják a betegeket. Ezt csinálják most az agyaghadseregről ismert nagyvárosban is. Kína nagyon résen van amiatt is, mert februárban téli olimpiát rendez.

Mindenesetre a hszianiak nem hagyhatják el a várost se, csak nyomós érvekkel és hatósági engedéllyel. A város reptere szinte nem is fogad járatokat, a távolsági buszokat leállították, a kivezető autópályákon rendőrségi ellenőrzőpontok vannak. A nem létszükségletű cikkeket árusító boltokat, hivatalokat, mozikat, konditermeket, bárokat is becsukták, az otthoni munkát preferálják a hatóságok.

A szabályok helyi idő szerint csütörtök éjfélkor lépnek életbe és egyelőre nem tudni, meddig tartanak. Eközben a környező Saanhszi (Shaanxi) tartományban tesztek millióit végezték már el. Úgy tudni, Hsziant még nem az omikron, hanem a delta variáns sújtja. Kínában eddig 113 ezernél is több esetet és 4849 halottat jegyeztek fel a koronavírus járványának kezdete óta.

Hszian környékén felbukkant a hetekben a vérzéses lázat okozó vírus is, ami időnként előjön ebben a térségben és sok áldozatot szed.