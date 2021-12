Megkezdődött Putyin és Biden online csúcstalálkozója

Megkezdődött Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök videokonferencia keretében tartott csúcstalálkozója moszkvai idő szerint kedden délután, írja az MTI.

A Rosszija 24 hírtelevízióban bemutatott néhány másodpercnyi felvételen a két elnök köszöntötte egymást, és Biden sajnálkozásának adott hangot, amiért nem találkozhatott tárgyalópartnerével személyesen a G20 országcsoport legutóbbi csúcstalálkozóján.

Presidential Greetings: Putin-Biden video call BEGINS

The online summit started with Joe Biden chuckling and saying he was regretful the two leaders didn't meet at the most recent G20. Biden added he hoped they would meet face-to-face next time. pic.twitter.com/e1sGZetqMJ

