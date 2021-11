Sokkos állapotban keresik a válaszokat a macedónok a buszbaleset után

Értetlenség, gyász, düh, kétségbeesés hatja át a hozzátartozókat a macedón történelem tán legsúlyosabb balesete után. Az utazási irodát rendőrök őrzik, a rokonok alig jutnak információhoz, a miniszterelnök akcióba lépett.

Három napos nemzeti gyászt hirdettek Észak-Macedóniában, miután a szomszédos Bulgáriában 46 macedón vesztette életét egy tragikus buszbalesetben. A BBC News arról ír, mennyire megrázta a fiatal, 2 milliós lakosságú nemzetet a tragédia.

A balkáni országnak 1991-es függetlensége óta voltak súlyos szerencsétlenségei (15-en haltak meg egy helyközi busz balesetében két éve, idén pedig egy kórháztűz végzett 14 emberrel), de a hosszú hétvégét Isztambulban tölteni vágyók buszának esete minden szörnyűségen túltett.

A buszt a Besa Trans nevű cég üzemeltette, ami rendszeres, és az albán kisebbség körében népszerű isztambuli utazásokat hirdetett meg. A Besa Trans irodáját a hozzátartozók zárva találták, azt rendőrök őrzik. A cég később kiadott egy közleményt arról, hogy sokkban vannak a történtek miatt, ezért nem válaszoltak még a hozzátartozóknak, ellenben a bolgár és macedón hatóságokkal együttműködnek. A BBC hozzátartozókkal is beszélt, a feleségét és húgát féltő Bekim Haliti így szólt:

Nem veszik fel a telefont. Láttuk a névlistát, de nincs rajta, ki élte túl és ki nem. Voltunk a külügyminisztériumnál, de ott se tudtunk meg semmit.

Xhelal Bakiu az unokatestvére iránt érdeklődne, három órán át hívta a Besa Trans számát, de semmi. Van olyan szkopjei iskola, ami bezárt, miután kiderült, hogy öt gyerek is életét vesztette a kiégett buszban. A Jahi családot felfoghatatlan tragédia érhette: 10 Jahi családnevű ember is meghalt a balesetben. Adnan Jasarovszki szerencsés, lánya, Zulejha kézsérülésekkel túlélte a tragédiát. Egy húszas éveikben járó jegyespár az ablakon kimászva élte túl az egészet, egy másik pár viszont bennégett a járműben.

Miután a szeptemberi, 14 halottat követelő kórháztűz ügyében nem működött túl jól (az amúgy is belpolitikai gondokkal küzdő) macedón kormány, Zoran Zaev miniszterelnök most gyorsan a helyszínre sietett, ahol Sztefan Janev bolgár kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatót. A macedón hatóságok is keresik a válaszokat, de a nyomozást a bolgár szervek irányítják.