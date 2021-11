Két hetes lockdownt rendeltek el Szlovákiában

Csütörtöktől két hétig tartó lockdown lép érvénybe Szlovákiában. A kormány szerdai döntése értelmében az éttermek, valamint a nem létszükségletű boltok is bezárnak.

Richard Sulík gazdasági miniszter tájékoztatása szerint az iskolákban egyelőre működni fog a jelenléti oktatás

Az Új Szó összefoglalója szerint a gazdasági tárcavezető azt is elmondta, hogy a keményebb járványellenes intézkedésekkel egy kivétellel valamennyi miniszter egyetértett.

Mindannyian azt szeretnénk, ha a helyzet a két hétig tartó lezárást követően javulna. Tíz nap után a döntést újraértékeljük

– tette hozzá azzal, hogy ezt követően az SaS (Szabadság és Szolidaritás Párt) szorgalmazni fogja, hogy az oltottak előnyöket élvezhessenek az oltatlanokkal szemben.

Sulík emellett arról is említést tett, hogy az iskolákat egyelőre nem zárják be, ugyanakkor egyetért azzal, hogy az intézményekben kötelezővé váljon a tesztelés. Sulík azt is elmondta, az OĽaNO és a Sme rodina miniszterei a helyzetre való tekintettel az iskolák bezárását sürgették, az SaS azonban megvétózta azt.

A munkahelyeken a jövő héttől az év végéig oltatlanoknak, és azoknak, akik 180 napnál régebben estek át a fertőzésen, hétnaponként kell felmutatniuk negatív teszteredményt. A szakértői konzílium eredetileg heti két tesztelést javasolt a kabinetnek.