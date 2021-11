Ez az egy ábra tisztán megmutatja, milyen összefüggés van a halálozási és az átoltottsági mutatók közt

Az Európai Bizottság a Twitteren közzétett egy ábrát arról, hogy az átoltottsági és a halálozási mutatók hogyan függhetnek össze az uniós tagállamokban.

A baloldali sorban az látszik, hogy egy adott tagállam lakosai hány százalékban átoltottak, míg a jobboldalon a halálozási adatokat sűrítették. (egy millió főre nézve, az elmúlt két hét statisztikáit figyelembe véve)

Data shows us that the higher the vaccination rate, the lower the death rate. #COVID19 #VaccinesWork pic.twitter.com/mORrrQOPsj

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 23, 2021