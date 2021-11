Pánik tört ki az atlantai reptéren, miután véletlenül elsült az egyik utas lőfegyvere

Biztonsági ellenőrzés közben elsült egy lőfegyver az atlantai repülőtéren az Egyesült Államokban szombaton, pánik tört ki, hárman megsérültek – közölték a hatóságok.

Egy utas vizsgálat közben belenyúlt a táskájába, megmarkolta a nála lévő lőfegyvert, ami elsült. A vétkes utas azonnal kirohant az ellenőrzőpontról, és elmenekült a repülőtér egyik kijáratán.

Nem szándékos, hanem vétlen lövöldözés történt.

A reptéren ideiglenesen leállították a járatok indítását – derült ki a tájékoztatásból.

A véletlennek minősített lövés rémületet keltett, a közösségi médiában megjelentek azok a felvételek, amelyeket a riadt utazók videókat tettek közzé a Twitteren és más online oldalakon a Hartsfield-Jackson Atlanta nemzetközi repülőtéren, az ország egyik legforgalmasabb légikikötőjében kialakult káosz pillanatairól.

Három ember megsérült, de sérüléseik nem voltak életveszélyesek, és senkit sem lőttek meg – közölte a közlekedésbiztonsági hivatal (TSA), anélkül, hogy részletezte volna az esetet.

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.

In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f

— Shannon Watts (@shannonrwatts) November 20, 2021