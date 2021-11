Elrabolhattak egy 17 éves francia lányt futás közben

Emberrablás miatt indított nyomozást a rendőrség Franciaország északi részén, miután eltűnt egy lány futás közben, írja a BBC.

A meg nem nevezett 17 éves lánynak hétfőn délután veszett nyoma Mayenne megyében.

Édesapjának gyanús lett, hogy nem ért haza időben, ezért a keresésére indult, de futóútvonalán csak a gyermek telefonjára és okosórájára talált rá. Ezt követően bejelentést tett a hatóságoknál.

Jelenleg is körülbelül 200 rendőr, keresőkutya és búvár keresi a lányt, ugyanis egy folyó is áthalad a 190 hektáros erdős területen, amit helikopterrel is átfésülnek.

Céline Maigné főügyész sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nyomozást egy „aggasztó eltűnés” miatt indították, de már emberrablássá minősítették.

A tinédzser rendszeresen futott, hétfőn 16 órakor hagyta el otthonát és a Bellebranche erdőbe indult. Apja kevesebb mint három órával később már felvette a kapcsolatot a rendőrséggel. A megtalált személyes holmikon vérfoltok is voltak.

A helyieket felszólították, ne kapcsolódjanak be a keresésbe, nehogy keresztezzék a nyomozók útját.

A rendőrség egy embert már kihallgatott az esettel kapcsolatban, de ő nem gyanúsított.