Lehet-e stílus a fenntarthatóság? (x)

Ezt a kérdést Leonardo DiCaprio teszi fel, a FIAT új kisfilmjében. Az a színészlegenda, aki nemcsak a filmjeivel szerzett elismerést, hanem környezetvédelmi aktivistaként tényleg a szívén viseli a Föld sorsát. Mint a klímaváltozás élharcosa fontosnak tartotta, hogy nevét és arcát adja az elektromos autóként újjászülető FIAT 500-nak.

A FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) 1899-ben alapított autógyár. Az olasz kifinomultság és az olasz életérzés minden autójukban jelent volt, az elmúlt több, mint 120 évben. Lépésről-lépésre, szelepről-szelepre formálták a márka, az olasz autózás és a világ mobilitásának történetét.

Ma pedig hisznek a jövőben, és szenvedélyesen hisznek az ötleteikben: mert tudják, hogy ez a hit alakítja a jövőt.

“A Föld történelmének egy olyan pontjához érkezett,

amikor kezdünk kifogyni a legfontosabb erőforrásunkból: az időből.

Ha valóban eltökélt szándékunk, hogy megóvjuk a helyet, amit otthonunknak nevezünk,

akkor nem elég félvállról venni a feladatot,

maximális odaadásra van szükség.

Hiszen túl sok forog kockán.

Ahogy a pókerben szokás mondani: all-in.

Ha gépjárművekről van szó, az elektromos modell az egyetlen opció.

Eljött a teljes erőbedobás, az all-in ideje”

A MI JÖVŐNK, A MI DÖNTÉSÜNK – ÚJ ELEKTROMOS FIAT 500

A ikonikus FIAT 500 újjászületett. Teljesen elektromos és még a színeit is a természet ihlette. Az Új 500-as sorozat hatótávolsága akár a 320 km-t is eléri: ha csak a városban használjuk, akár a 460 km-t* is. A 85 kW-os gyorstöltésnek köszönhetően 50 km-re elegendő energiát kaphatunk, csak 5 perc alatt. Továbbá az új 500-as sorozathoz különböző otthoni és utcai töltési megoldások érhetőek el: easyWallbox, Mode 3 kábel és gyorstöltés.

Az autó minden szempontból újjászületett, így a biztonság terén is a jövőt vetíti elénk. 2-es szintű önvezető funkciója képes lelassítani, valamint tartani a sávot és a sebességet, mindezt önállóan. Az új 10.25”-os Infotainment rendszer könnyen használható kezelőfelületet kínál, a kapcsolódást pedig a Uconnect™, a vezeték nélküli telefontükrözés vagy a FIAT APP rendszerek biztosítják.

Természetesen ha olasz autó, akkor a formaterv is tökéletes. Az elektromos FIAT 500 is egyedi és azonnal felismerhető. Ikonikus stílusa minden apró szegmensén bemutatkozik. Az infinity led-es világítás, bár megújult tekintetet kölcsönöz az autónak, de mégis ismerősen kacsint, mint a legendás régi kedvencünk. A múlt és a jelen összekapcsolódását leginkább az 1957-es modell által ihletett irányjelző fejezi ki, amely új hidat épít az új jövő felé.

A jövő autója felszereltségben is maximumot nyújt, az extrák és a beépített felszereltség is lenyűgöző.