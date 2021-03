Donald Trumpnak könyvek és perek tucatjai is segítenek, hogy a figyelem középpontjában maradjon

Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke, aki a 2020-as elnökválasztást követő időszakot azzal töltötte, hogy megkérdőjelezze a voksolás eredményét és saját magát kiáltsa ki győztesnek, mostanában nyugodtnak látszik. Legalábbis erről számolt be a Newsweek pár nappal ezelőtt megjelent cikke, amely szerint Donald Trump golfozással tölti a napjait, barátaival vagy korábbi üzlettársaival cseveg személyesen vagy telefonon.

Ugyanakkor Trump szövetségesei arról is beszéltek a lapnak, hogy a nyugalom csak látszólagos, és a volt elnök lázasan tervezgeti a jövőjét. Vagyis elsősorban azt, hogy csináljon-e bármit a 2022-es időközi választás előtt a Republikánus Pártban, illetve hogy elinduljon-e a három év múlva esedékes elnökválasztáson, ahogy azt korábban belengette.

Bár az amerikai közéletben a volt elnök háttérbe mostanra szorult, helyette Joe Biden kormányának összerakása és a koronavírus-járvány elleni harc van a középpontban, a következő hónapokban, sőt, években, újra előtérbe kerülhet Trump az ellene indult pereknek és a róla szóló könyveknek köszönhetően.

Példátlan vizsgálat

A manhattani, Louis J. Lefkowitzról elnevezett irodaház közel száz éve ad otthont különböző közigazgatási szerveknek, nemrég azonban egy olyan tárgy is odakerülhetett, amelyet akár kincsnek is nevezhetnénk. Feltételezések szerint ugyanis ennek az épületnek egy speciálisan kialakított, a rádiófrekvenciáktól védett helyiségében helyezték el azt a meghajtót, amelyen Donald Trump pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok találhatók, beleértve az adóbevallásait is.

A manhattani kerületi ügyészség azért kezdett el nyomozni Trump után, mert felvetődött annak a gyanúja, hogy jogtalanul igényelt vissza adót az ingatlanai után. Ifjabb Cyrus Vance kerületi főügyész éveken keresztül küzdött azért, hogy megszerezze ezeket az iratokat, végül februárban a szövetségi legfelsőbb bíróság döntése kellett ahhoz, hogy kézbe is vehesse őket. A New Yorker beszámolója szerint nem is vesztegeti az időt: Trump Fehér Házból való távozását követően éjt nappallá téve dolgoznak az ügyészek a dokumentumok feldolgozásán, és ebben az egyik legjobb törvényszéki számviteli cég segíti őket. Ezen felül felvettek egy külsős szakértőt is, Mark Pomerantzot, aki az elmúlt húsz évben jónéhány gazdag fehérgalléros bűnözőt képviselt, így esetleg olyat is észrevehet, amit más nem.

Ilyen szintű felülvizsgálat példátlan Trump üzleti ügyeiben,

– mondta a Washington Postnak Michael Cohen, a volt elnök egykori ügyvédje, aki 2018-ban bűnösnek vallotta magát tiltott kampányfinanszírozásban. Cohen a hallgatásukért cserébe pénzt adott olyan nőknek, akik azt állították, viszonyuk volt Trumppal. Az ügyvéd maga is 3 millió dollárra pereli Trumpot az elmarad honoráriumokért.

Vance mellett New York állam főügyésze is nyomozást indított Trump ellen, ráadásul hasonló témában. Letitia James azt vizsgálja, hogy két ingatlan esetében jogosan kérvényezett-e és kapott-e 46 millió dolláros adólevonást. Trump természetvédelmi szolgalomra hivatkozott, vállalta, hogy a földje egy részét nem fogja fejleszteni, és a levonást az érintett terület értéke alapján számolták ki. James és ügyészei azt szeretnék megtudni, nem volt-e felülértékelve a két kérdéses ingatlan.

New York állam ügyészei annak is próbálnak utánajárni, hogy vajon Trump befizette-e az összes adót a chicagói szállodájával kapcsolatban, amikor az egyik hitelezője elengedett egy több mint 100 millió dolláros jelzálogot. Ezen felül felmerült annak a gyanúja is, hogy Trump megtévesztette a lehetséges hitelezőket, amikor az ingatlanok értékét eltúlozta, a hiteleket pedig alulbecsülte.

Hogy ezek az eljárások mikor jutnak el a bíróságig, még nem tudni. Azt viszont igen, hogy Cyrus Vance mandátuma az év végén lejár, ő pedig már korábban bejelentette, hogy nem indul újra a kerületi főügyészi posztért, mert 66 évesen már túlságosan megerőltetőnek tartja. Amerikában a közigazgatási-köztisztviselői posztok jelentős részét választások útján töltik be, így Vance utódának is előbb az előválasztáson, majd a rendes szavazáson kell helyt állnia. Mivel azonban egy alapvetően liberális kerületről van szó, nagyjából borítékolható a Demokrata Párt jelöltjének győzelme, aki minden bizonnyal folytatni fogja a Vance által megkezdett munkát, amelynek a nyomozati szakasza addigra lezárul.

Capitolium és ágyi poloska

Az adóügyi perek mellett azonban vannak más bírósági ügyek is, amelyek felkavarhatják Trump golfozással töltött napjait. Cikkünk írásakor összesen 29 eljárás van folyamatban a volt elnök ellen, és ezek egy része a Capitolium január 6-i ostromával kapcsolatos, amikor a Trump gyűlésén felheccelt tömeg megtámadta az amerikai törvényhozás épületét. Ott a képviselők éppen a novemberi elnökválasztás eredményének hitelesítéséről szavaztak, és a támadás végül öt ember halálával végződött.

Washington D.C. kerületi ügyésze, Karl Racine bűnügyi vizsgálatot indított, hogy kiderítse, Trump szavai kimerítik-e az erőszakra való felbujtás vétségét, de azt is vizsgálja, hogy a volt elnök cége elsikkasztotta-e a 2017-es beiktatására gyűjtött adományokat.

Három pert azért indítottak, mert a vádak szerint Trump meg akarta változtatni az elnökválasztás eredményét – olvasható a Washington Post összeállításában. Ebből kettő Georgia államban indult, miután az akkor még hivatalban levő elnök felhívta az ottani belügyminisztert, hogy „találjon” elég szavazatot ahhoz, hogy meg lehessen fordítani a Bidennek kedvező eredményt.

A több mint két tucat perben vannak olyanok is, amelyek jóval hétköznapibb témákkal foglalkoznak, például azzal, hogy a Las Vegas-i Trump-hotelben ágyi poloskák voltak, vagy azzal, hogy a chicagói szálloda engedély nélkül szivattyúzott ki vizet az egyik folyóból. Ezzel együtt biztosan nem lesz olcsó az ügyvédi számla, de szerencsére Trump rendelkezésére áll az a 31,5 millió dollár, amelyet az elnökségét követő politikai akcióbizottság (PAC) gyűjtött össze adományokból.

Donaldnak mindig meg kell szólalnia

A bírósági perek mellett más is segíthet abban, hogy a volt elnök ne szoruljon háttérbe, még úgy sem, hogy a közösségi médiából végleg kitiltották. Donald Trumpról hivatali ideje alatt több mint 1000 könyvet írtak és a jelek szerint ez a trend ezután is folytatódni fog.

A Politico a minap azt írta, hogy a tervek szerint a következő hetekben Trump legalább tizenkét alkalommal fog leülni, hogy írókkal, újságírókkal beszélgessen, köztük a New York Times, a Wall Street Journal és a Washington Post munkatársaival, vagy Michael Wolff-fal, akinek meg akarta akadályozni, hogy kiadják a könyvét.

Közel három tucat olyan könyvről tudunk, amelynek ő lesz a főszereplője,

nyilatkozta a Politicónak Jason Miller, Trump egyik főtanácsadója. Az interjúkon Miller, illetve Margo Martin szóvivő is bent fog ülni, valószínűleg azért, hogy figyeljenek arra, a politikus nehogy olyat mondjon, amivel később árthat magának. Bob Woodwardnak ugyanis például bevallotta, hogy elbagatellizálta a koronavírus-járványt azért, hogy ne keltsen pánikot. Trump hasonló fiaskót nem engedhet meg magának, főleg most, amikor egy csomó per folyik ellene és már nem tud visszavonulni a Fehér Ház védelmébe. Azt azonban nem bírja ki, hogy ne szólaljon meg újra, jegyezte meg Omarosa Manigault Newman korábbi elnöki tanácsadó, akit 2017-ben kirúgtak és aztán maga is könyvet írt.