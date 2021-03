Dubajból tért haza éjszaka a NER-gép, egy keringő utaslista szerint Mészáros Lőrinccel és Várkonyi Andreával

Kedden este érkezett haza Dubajból a NER kedvenc repülőgépe. A 24.hu írta meg, hogy a több mint tízmilliárd forint értékű luxusgép blokkolt jeladóval pénteken repült el az Egyesült Arab Emírségekbe – a vírusmutációk miatt az egzotikus utazásoktól óvó, az emírségek központját külön is nevesítő Orbán Viktor miniszterelnök kérése ellenére.

A Bombardier Global 6000-es visszatérését több újságíró és fotós várta a Liszt Ferenc repülőtéren, és ott volt Ferihegyen Hadházy Ákos ellenzéki képviselő is. A tömeges érdeklődés oka az volt, hogy a hétvégén kiszivárgott egy, a gépet üzemeltető osztrák cégnek tulajdonított elektronikus levél, amelyet állítólagosan a dubaji földi irányításnak küldött az International Jet Management. Az úgynevezett handling request, amelyet a 24.hu is megkapott, a repülőgép kiszolgálásával és az utasok igényeivel kapcsolatos információkat tartalmazza, és szerepel rajta a gép fedélzetén utazók névsora is.

Hadházy szerdán a Facebook-oldalán nyilvánosságra hozta a listát, amely szerint a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc, a vele többször hírbe hozott, de üzleti kapcsolatban is álló Várkonyi Andrea műsorvezető, illetve Mészáros fia és annak felesége utazott pénteken a Bombardierrel. A keddi visszaútra Mészárost és Várkonyi Andreát regisztrálta a cég a dokumentum szerint.

A 24.hu már korábban megkereste az osztrák céget, arról érdeklődve, hogy a handling request valóban eredeti, és tőlük származik-e, de nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

Hadházy azt írta, a gépből „két utas maszkban szállt ki, de nagyon hasonlítottak a Gázszerelőre és a Műsorvezetőnőre” – lapunk helyszínen lévő munkatársa szerint azonban az utasokat nem lehetett egyértelműen azonosítani. Erre jutott a leszállásról videót készítő hvg.hu is. A férfit és a nőt egyébként egy kisbusszal szállították el a géptől.

Megkerestük Várkonyi Andreát, illetve e-mailben érdeklődtünk Mészáros Lőrinc cégcsoportjánál is, hogy ők utaztak-e a gépen, amelyet Mészáros korábban többször igénybe vett. A Mészáros Csoport kommunikációs igazgatóságától azt a választ kaptuk: