Németországban az oltási terv mielőbbi átalakítását sürgetik

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járványának megállítására kidolgozott oltási terv átalakítását sürgette vasárnap több német tartományi miniszterelnök az AstraZeneca-féle vakcina alacsony felhasználtsága miatt – írja az MTI.

A brit-svéd gyógyszergyártó társaság szérumából Németországba érkezett mennyiség csupán 15 százalékát sikerült felhasználni, ami elfogadhatatlan, mert a vírus elleni küzdelemben “minden nap számít” – mondta az egyik legbefolyásosabb tartomány, Bajorország miniszterelnöke.

Markus Söder a Bild am Sonntag című lapnak elmondta, hogy a felhalmozódott több százezer adag vakcina felhasználására valamennyi tartományban egységes szabályok szükségesek, ezért módosítani kell a szövetségi kormány mellett működő tanácsadó testület, az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) által kidolgozott tervet.

Be kell vezetni, hogy ha nincs jelentkező egy oltásra, meg kell nyitni a lehetőséget az elsőbbségi sorrendben hátrébb állóknak, és be kell vezetni azt is, hogy az oltási központok mellett a háziorvosi praxisokban is beadható legyen az AstraZeneca-vakcina.

Egyetlen adag sem maradhat felhasználatlanul, hiszen saját magát és környezetét is védi, aki megkapja az oltást

– mondta Markus Söder.

Ugyanezt hangsúlyozta Winfried Kretschmann baden-württembergi miniszterelnök is, aki a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című lapnak azt mondta, hogy az elsőbbségi sorrend nagyon fontos, legalábbis amíg hiánycikk a vakcina, és Németország nem engedheti meg magának elfekvő készletek felhalmozódását csak azért, mert az oltásra jogosultak között vannak, akik elutasítanak egy bizonyos fajta oltóanyagot.

A FAS összeállítása szerint az alacsony felhasználtság nem egyedül az AstraZeneca-vakcina lakossági elutasítottságának tulajdonítható, és az is kétséges, hogy van-e egyáltalán országszerte jelentkező, általános bizalmatlanság a termékkel szemben.

Erre mindenekelőtt a hamburgi egyetem egészségügy-gazdaságtani intézetének (Hamburg Center for Health Economics – HCHE) egy januári felmérése alapján szokás következtetni. A felmérés szerint a németek csupán két százaléka választaná az AtsraZeneca-vakcinát, ha szabadon dönthetne. Ugyanakkor a felmérés azt is kimutatta, hogy a lakosság további 48 százalékának teljesen mindegy, milyen fajta oltást kap. Így nemigen lehet a HCHE adataiból kiolvasni, hogy a németek többsége vagy akár 98 százaléka elutasítja-e az AstraZeneca termékét.

Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint vasárnapig 5 910 537 adag oltást adtak be a SARS-CoV-2 ellen, a lakosság 4,7 százaléka kapott legalább egy adagot, és 2,4 százalék már mindkét adagot megkapta.