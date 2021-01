Navalnij-tüntetések: Moszkva belvárosát lezárták, Szibériában -40 fokban is sokan mentek az utcára

Az előző hétvégéhez hasonlóan ismét országszerte tüntetnek Oroszországban. A keleti országrészekben már órák óta zajlanak az Alekszej Navalnij szabadon engedését követelő tüntetések, Szibériában a -40 fokos hideg ellenére is rengetegen mentek ki tüntetni.

A független orosz portál, a Meduza percről percre tudósítása elején azt írta, hogy

142 orosz városban szerveznek demonstrációkat,

és világszerte is több tucatnyi helyen tüntetnek az orosz ellenzéki szabadon engedéséért. Híradások szerint többen mentek utcára, mint az előző hétvégén, amikor szintén nagyon sokan, százezernél többen tüntettek.

A rendőrök mindenhol nagy erőkkel vonultak ki, és sorra tartóztatják le a tüntetőket. A hivatalos indoklás szerint a járványügyi szabályok megszegése miatt, Navalnij szűkebb környezetéből is emiatt tartóztattak le többeket.

Már ma is százakat tartóztattak le: a híradások minimum kétszáz letartóztatásról szólnak. A rendőrök az újságírókat sem kímélik, több beszámoló érkezett be a velük szembeni erőszakos fellépésről is.

A rendőri túlerőt ennél a Krasznojarszkban készült képnél nehéz szemléltetni:

Striking illustration from Krasnoyarsk in Siberia of how Russian police respond to people exercising Article 31 of the Russian Constitution (right to free assembly, rallies, demonstrations, marches) pic: @progressrb via @maxseddon pic.twitter.com/fgWn6ohosl

Moszkvában a belvárost hermetikusan lezárták. Nem járnak a metrók, áll a tömegközlekedés. Twitteren azt írták, hogy minden sarkon rendőrségi checkpoint-ok vannak, és csak a területen lakókat engedik be.

For the first time in decades, the entire city core of Moscow, the area surrounding the Kremlin and the main government offices nearby has been turned into an impenetrable fortress with riot policemen and checkpoints at every corner. I guess this is what fear looks like. pic.twitter.com/BCrMrBl6uO

