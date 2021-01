A demokraták megszerezték a többséget az amerikai szenátusban

Történelmi eredmény született a georgia-i választáson.

Az USA következő elnökét is adó Demokrata Párt jelöltjei nyerték a keddi szenátorválasztást Georgia államban, miután Raphael Warnock után Jon Ossoff is legyőzte republikánus ellenfelét – jelentette az NBC, a CBS és az ABC News. Warnock az állam első fekete szenátora lesz, Ossoff pedig a legfiatalabb megválasztott szenátor Joe Biden óta. A pótválasztásra azért volt szükség, mert novemberben egyik jelölt sem szerezte meg a győzelemhez szükséges 50 százalékot.

A hagyományosan republikánus Georgiában már a novemberi elnökválasztáson is történelmi győzelmet arattak a demokraták azzal, hogy Joe Biden kapta a legtöbb szavazatot, a mostani pótválasztáson pedig hasonlóan jelentős eredmény született. Az államnak 2005 óta nem volt demokrata szenátora, most pedig két jelöltnek is sikerült nyernie. Ráadásul a Warnock és Ossoff is regnáló szenátorok ellen állt ki, előbbi ellenfele Kelly Loeffler, utóbbié David Perdue volt.

A keddi választáson Warnock a szavazatok 50,7 százalékát szerezte meg, Ossoff pedig 50,3 százalékát a CBS előrejelzése szerint. A szavazatok számlálása még tart, de a számítások szerint már nincs esély arra, hogy bármelyik republikánus meg tudná fordítani az eredményt.

Ugyan a két demokrata szenátorral együtt a szenátusban 50-50 hely jut a Demokrata Párt és a Republikánus Párt politikusainak, azonban ilyen esetben a szavazásokon az alelnök szava dönt, aki január 20-tól a demokrata Kamala Harris lesz. Mivel a demokratáknak a képviselőházban is többsége van, így Joe Biden elnöknek nagyobb esélye lesz arra, hogy véghezvigye a programját, de a törvények elfogadásához szükség lesz republikánus szavazatokra is.