Elképesztő versenyben a demokraták már egy szenátori helyet megszereztek Georgiában

Magyar idő szerint reggel 8 körül még mindig nagyon izgalmas a verseny.

A rendkívüli novemberi elnökválasztás után egy újabb igen izgalmas választási versenyt figyelhet nem csak az Egyesült Államok, hanem az egész világ. Georgia államban két szenátori helyért versenyeznek a republikánusok és a demokraták, és magyar idő szerint reggel 8 körül úgy tűnik, hogy utóbbiak örülhetnek majd.

Cikkünk írásakor Raphael Warnock 50,5 százalékkal vezetett a jelenlegi szenátor, a republikánus Kelly Loeffler előtt, a szavazatok 97 százalékának összeszámlálása után, és a CNN Warnockot hirdette ki győztesnek.

A lelkészként dolgozó Warnock még nem hivatalos, de győzelmi beszédnek is mondható üzenetében korábban azt mondta, hogy azokért is harcolni fog a szenátusban, akik nem rá szavaztak. A CNN után nem sokkal a New York Times is a demokrata jelöltet nevezte meg győztesnek, majd a Washington Post és a Guardian is.

A szintén demokrata Jon Ossoff és a másik republikánus, David Perdue egyaránt 50 százalékon áll, ám Ossoff szerda reggel fordítani tudott, és a New York Times előrejelzése is őt jósolja győztesnek.

A két demokrata szenátorjelölt győzelme azt jelentené, hogy a szenátusban a két párt ugyanannyi helyet szerez, ilyen esetben pedig szavazás esetén az alelnök dönt, aki január 20-tól a demokrata Kamala Harris lesz.Így pedig a demokratáké lenne a Fehér Ház, valamint a képviselőház és a szenátus többsége is, ezzel nagyban megkönnyítve Joe Biden elnök munkáját.