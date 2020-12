Trump még mindig győzelemről fantáziál, környezete egyre rémültebben figyeli

A távozó amerikai elnök továbbra is nehezen fogadja el, hogy el kell hagynia a Fehér Házat, politikai fantáziájában még mindig előkerül a választás eredményének megváltoztatása.

Pár nappal az elnökválasztás napja után, amikor már biztos volt, hogy Joe Biden demokrata elnökjelölt nyert, a republikánus politikusok és tisztségviselők még nem igazán aggódtak Donald Trump miatt. Bár az újraválasztását elbukó amerikai elnök nem akarta elfogadni az eredményt, és mindenféle bizonyíték nélkül állította, hogy Biden választási csalással nyert, a republikánus vezetőket különösebben nem foglalkoztatta, hogy a vereséget úgy általában is elfogadni képtelen Trump mit fog majd csinálni.

Ahogy egy névtelenül nyilatkozó magas rangú republikánus tisztségviselő mondta akkor a Washington Post című lapnak, senki sem gondolja, hogy az eredményt meg lehet változtatni, és Trump nem sző majd terveket arra, hogy megakadályozza Biden hatalomátvételét. A republikánusok úgy gondolták, az elnök majd indít pár pert, azok elbuknak, hogy azután a Twitter-oldalán dühöngjön és emlgessen csalást, de végül úgyis el fogja hagyni a Fehér Házat. A Postnak nyilatkozó tisztségviselő hozzátette:

Mi baj lehet abból, ha egy kicsit hagyjuk, hogy csinálja?

Egy hónappal később az amerikai fegyveres erők adták meg a választ a kérdésre, előző hét pénteken. A szárazföldi hadseregért felelős államtitkár, és a hadsereg vezérkari főnöke egy közös közleményben tudatta az amerikaiakkal, és Trumppal:

Az amerikai fegyveres erőknek nincsen semmilyen szerepe egy amerikai választás eredményének meghatározásában.

Ebben önmagában nem lenne semmi meglepő. Az Egyesült Államokban különösen komolyan veszik, hogy a fegyveres erők nem avatkoznak bele az amerikai belpolitikába, és ezzel a közleménnyel csak megerősítették ezt az elvet.

Ugyanakkor sokan rémisztőnek találták, hogy a közleményt egyáltalán ki kellett adni, és úgy értelmezték az akciót, hogy a hadsereg jelezte, nem fog részt venni semmilyen puccskísérletben, amivel meg akarnák változtatni az elnökválasztás eredményét, bármeddig is terjed Trump politikai fantáziája.

A közlemény nem a semmiből érkezett. Trump leglelkesebb hívei már hetek óta mondogatják, hogy Trumpnak statárium bevezetésével, és a hadsereg mozgósításával kéne megőriznie hatalmát, mert szerintük Biden csak széleskörű csalással nyerhette meg az elnökválasztást. Az előző héten Michael Flynn nyugalmazott altábornagy, Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója vetette fel az ötletet egy hírcsatornának adott nyilatkozatában, közölve, hogy statáriumot kellene hirdetni, és a hadsereg felügyeletével tartani egy új választást. Majd kiderült, hogy Trump az Ovális Irodában vitatta meg ennek lehetőségét.

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint Trump pénteken tartott egy különösen viharos és feszült, ordibálásokkal tarkított megbeszélést a Fehér Házban több tanácsadójával, valamint Flynnel, és Sidney Powell ügyvéddel, aki olyan vad választási csalásos összeesküvés-elméleteket hirdet, hogy Trump saját kampánycsapata is igyekezett távolságot tartani tőle. Ezen a megbeszélésen egyebek mellett felvetődött a hadsereg esetleges bevetésének az ötlete is, amit a New York Times beszámolója szerint maga Trump vetett fel.

Bár az ötletből végül természetesen nem lett semmi, köszönhetően főleg Trump kabinetfőnökének és a Fehér Ház jogtanácsosának, az elnök munkatársait rémülettel töltötte el, hogy erről egyáltalán szó esett az amerikai elnök irodájában.

Senki sem tudja, mi lesz ennek a vége. Még egy hónapig elnök lesz

— mondta egy kormányzati tisztségviselő hétfőn a CNN-nek, míg egy másik „ijesztőként” jellemezte, hogy mi zajlik a Fehér Házban, hozzátéve, hogy az elnöknek „rögeszméjévé vált” a választási eredmény megváltoztatása, a gyakorlatban végrehajthatatlan és védhetetlen módszerekkel.

Közben a Trumppal évek óta foglalkozó újságírók arról számoltak be, hogy magas rangú kormányzati tisztségviselők soha nem látott aggodalommal és rémülten nézik, mit művel az elnök, és még Trump legodaadóbb hívei a Fehér Házban is félve figyelik, hogy Flynn ötleteit lelkesen fogadta az elnök. Ahogy egy magas rangú kormányzati tisztségviselő kijelentette az Axios című lapnak:

Amikor (Trump) összeesküvéshívő őrültekkel tart megbeszéléseket, akik nyíltan kijelentik, hogy a statárium bevezetése nem olyan nagy dolog, lehetetlenség nem aggódni amiatt, hogy mi lesz ennek a vége.

Semmi mással nem tud foglalkozni

Az elnökválasztás óta Trump teljesen abbahagyta elnöki feladatainak ellátását, és képtelen bármi mással foglalkozni, mint az elnökválasztási eredményének megváltoztatásával. Miközben az Egyesült Államokban az elmúlt száz év legsúlyosabb, naponta több ezer ember halálát okozó járványa tombol, Trump minden idejét a választás köti le. Elnöki programjában hetek óta nincsen semmilyen esemény, leszámítva pár ceremóniális szereplést, amiket rendszeresen hamarabb otthagyott, vagy meg sem jelent.

Közben igyekezett mindent megtenni, hogy elérje a választási eredmény megváltoztatását. Tucatnyi pert indított az elnökválasztást eldöntő pár államban, majd személyesen próbált nyomást gyakorolni egyes államok választási tisztségviselőire, republikánus törvényhozóira, tisztségviselőire és kormányzóira, hogy ne ismerjék el Biden győzelmét, és nevezzék őt győztesnek.

Az elnöki nyomásnak azonban ellenálltak a bíróságok, ahol konzervatív és liberális bírák egyaránt egymás után utasították el a Trump-kampány kereseteit, és ugyanezt tette a konzervatív többségű legfelsőbb bíróság is, amelybe három bírót is Trump nevezett ki.

Ellenálltak a választási tisztségviselők is, akik hivatalossá tették az eredményeket, és ellenálltak a republikánus politikusok is, akik szintén elismerték Biden győzelmét. Az előző héten pedig az elektorok is Bident nevezték az elnökválasztás nyertesének, ami után még Mitch McConnell, a szenátus nagy hatalmú republikánus vezetője is gratulált a demokrata elnökjelölt győzelméhez.

Trump azonban nem adja fel. A Politico információi szerint az elnök hétfőn több órán át tartó megbeszéléseket tartott a képviselőház tucatnyi, hozzá hűséges tagjával arról, hogyan tudnák megváltoztatni a választás eredményét január 6-án, amikor a kongresszus hivatalosan is elismeri a választási eredményt. Közben Trump egy konzervatív rádiós műsorvezetőnek a választási eredménnyel kapcsolatban kijelentette: