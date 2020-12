Mitt Romney: Trump felemelt fejjel távozhatna, ehelyett nagyon szomorú, amit művel

Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora és korábbi kormányzója korábban is gyakorlatilag egyedüliként szállt szemben a pártján belül Donald Trumppal, és most sem kímélte, miután a New York Times arról adott hírt, hogy pénteken a távozó elnök a hírhedt összeesküvéselmélet-hívő ügyvédet, Sidney Powellt szerette volna különleges szakértőként alkalmazni az állítólagos választási csalásokat vizsgáló bizottságában. Trump többi szakértője elutasította végül az ötletet, viszont a csapat másik tagja, Michael Flynn a beszámolók szerint felvetette, hogy az elnök vezessen be rendkívüli állapotot, és a katonaság segítségével bonyolítsa le újra a választásokat, de ezt a hajmeresztő ötletet is elvetették végül, Trump pedig később a Twitteren álhírnek minősítette, hogy szóba került a hadsereg bevetése is. Az elnök azonban továbbra is azt hangoztatja, elcsalták a választást, de erről semmilyen bizonyítékkal nem szolgált, és az erről szóló kereseteit ki is hajigálták a bíróságok.

Ettől függetlenül Romney a CNN-nek nyilatkozva elítélte Trump kétségbeesett kísérleteit az eredmény megfordítására: „Trump egy sereg összeesküvés-elmélettel és olyan dolgokkal távozik Washingtonból, hogy az emberek fejcsóválva találgatják, mi üthetett ebbe az emberbe” – mondta a republikánus politikus, aki szerint mindez azért is „nagyon szomorú és kínos”, mert az elnök akár úgy is távozhatna a székéből, hogy az eredményeit hangoztatja:

Az elnök épp most írhatja ennek a kormányzatnak az utolsó fejezetét, egy tiszteletkörrel a [Covid-19] oltás miatt. Végül is agresszívan sürgette az oltóanyag fejlesztését és terjesztését, és ez most gyorsan eredményt is hozott

– mondta Mitt Romney, aki arra is kitért nyilatkozatában, hogy az elnököt egyfajta szelektív vakság fogja el, ha Oroszországról van szó, miután Trump megpróbálta lebecsülni az amerikai kormányzati rendszereket ért számítógépes támadás jelentőségét, noha külügyminisztere, Michael Pompeo is elismerte, Oroszország áll minden idők egyik legnagyobb kíbertámadása mögött. Romney szerint ez igazi ébresztő Amerika számára, és újra kell gondolni az ország katonai és nemzetbiztonsági politikáját.