Rekordot döntött a halálozások száma Németországban a zárlat első napján

Rekordszámú, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet jelentettek Németországban a részleges lezárás első napján, szerdán – írta meg a Local német kiadása.

A Robert Koch Intézet közlése szerint az elmúlt 24 órában 952 ember vesztette életét és 27 728 új megbetegedést regisztráltak, utóbbi a múlt hét pénteki adatot közelíti. A mai adatot megelőzően szintén múlt hét pénteken jelentették a legtöbb halálesetet, akkor csaknem 600 koronavírusos ember veszítette életét egy nap alatt Németországban. A lap kiemelt: Németországban riasztóan túlterheltek az intenzív osztályok: a szerdai adatok szerint az ország intenzív terápiás ágyainak 83 százalékán ápolnak betegeket.

Kapcsolódó Németországban váratlanul elszabadult a járvány A koronavírus gyors terjedése miatt egyre több vezető politikus sürgeti, hogy az eddigi enyhe és részleges zárlatot egy szigorúbbal cseréljék fel.

Angela Merkel német kancellár vasárnap bejelentette, hogy szerdától ismételten zárlatot vezetnek be egész Németországban a koronavírus-járvány drámai terjedése miatt.

A nem létfontosságú üzletek és az iskolák is január 10-ig. A bankok és az élelmiszerboltok továbbra is nyitva lehetnek, ugyanakkor az újévi ünnepségeket betiltják, ahogy a tűzijátékok árusítását is. A munkaadókat felkérik, hogy a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést. Merkel azt követően hozta meg az új szabályokat, hogy egyeztetett mind a 16 szövetségi tartomány vezetőjével, és mint fogalmazott,