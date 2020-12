December 30-án már kezdenék a Honvédkórház dolgozóinak oltását a koronavírus-vakcinával

Még az idén elkezdhetik a koronavírusos betegeket kezelő egészségügyi dolgozók beoltását Magyarországon – írja a 444.hu egy a Honvédkórházban körbeküldött levél alapján.

Ebben azt a jó hírt osztják meg, hogy nemsokára elérhető lesz a Pfizer-es védőoltás, és jelentkezzenek már most azok, akik beadnánk maguknak. Az oltás önkéntes és ingyenes lesz. A körlevélben azt írják, hogy a vakcina a tervek szerint december 28-án kapja meg az európai engedélyt, és 30-án már érkezik is oltóanyag a Honvédkórházba.

A magyar oltási terv részletei egyelőre nem ismertek, azt tudni lehet, hogy idén csak kisebb mennyiségű oltóanyag érkezik, ebből az egészségügyi dolgozókat oltják először.

A Pfizer/BioNTech vakcinákról tudni lehet, hogy mínusz 70 fokon szállítják azokat. Ezt a körlevélben is megemlítik. Kiolvasztás után egy tálcából 795 főt lehet beoltani. Éppen azért várják már most a jelentkezéseket, hogy tervezhető legyen az oltás, ne legyen pazarlás a már kiolvasztott és nem beadott hatóanyagokkal. A Pfizer/BioNTech vakcinából kell ismétlő oltás. Az első is ad már valamennyi védelmet 12 nap után, de a 21. nap után beadott második oltás további 7 napon túl már 95 százalékos hatékonyságú.

A tömeges oltás a gyártási kapacitás szűkössége miatt csak valamikor tavasszal kezdődhet meg Magyarországon, akkor várható, hogy milliós tételben érkezik oltóanyag, miután a Pfizer után több cég vakcinája is megkapja az engedélyt.