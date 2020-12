Donald Trump ügyvédje is koronavírusos

Donald Trump ügyvédje, New York korábbi polgármestere Rudy Guiliani is koronavírusos- a hírt maga az Egyesült Államok, jelenleg még hivatalban lévő elnöke jelentette be a Twitteren. Trump ráadásul „China Virus”-nak nevezte a koronavírust, amely a rasszizmusnak egy viszonylag új keletű megnyilvánulása.

Trump környezetében – írja a theguardian.com – legalább 40 koronavírusos személyt találtak szeptember óta, az elnök októberben pár napot kórházban volt a fertőzés miatt.

Trump gyors jobbulást kívánt a 76 éves ügyvédnek.

Kiemelt kép: Rudy Giuliani, volt New York-i polgármester, Donald Trump amerikai elnök jogászcsapatának vezetője sajtótájékoztatót tart Washingtonban 2020. november 19-én. Trump továbbra sem ismeri el ellenfele, Joe Biden győzelmét, csapata számos jogi panasszal élt a november 3-i elnökválasztás lebonyolítását és tisztaságát illetően. MTI/AP/Jacquelyn Martin