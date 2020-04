Trump azt ígéri, megfontolja, hogy kegyelmet adjon-e Joe Exoticnak, a börtönben ülő „tigriskirálynak”

Egy hónapja még nagyon kevesen hallottak Joe Exoticról, márciusban azonban nagyot fordult vele a világ, a Netflix ugyanis bemutatta az oklahomai tigriskirály eszelős történetét feldolgozó hét részes dokusorozatát, ami a karanténidőszak legnagyobb internetes őrülete lett. A Tiger Kinget tíz nap alatt 19 millióan nézték meg Amerikában, amivel a második legnézettebb sorozattá vált, nem sokkal elmaradva a Stranger Things harmadik évadjától, ráadásul hírességek egész sora posztolgat lelkesen az őrült történetről. Exotic láthatóan lubickol a frissen jött hírnévben, bár ezt jelenleg csak a cellájából tudja megtenni, az extravagáns állatkerttulajdonost ugyanis 22 év börtönre ítélték, részben azért, mert bérgyilkost fogadott egy állatvédő kiiktatására.

Ennek ellenére nem tétlenkedik, hol egykori kollégáit pereli, hol javaslatokat ad arra, ki játssza őt a készülő életrajzi filmben (Brad Pitt, ki más?), hol elnöki kegyelmet követel magának. És az a vicc, hogy még az sem teljesen elképzelhetetlen, hogy megkapja.

Egy járványügyi sajtótájékoztatón kérdezték meg Donald Trumpot, mit gondol Exotic ügyéről, miután az elnök fia viccesen megjegyezte, hogy fel fog szólalni Exotic érdekében. Az elnök először azt felelte, nem ismeri a helyzetet, majd kedélyesen kérdezgetni kezdte az újságírókat, ők kegyelmet adnának-e Exoticnak. Miután senki nem felelt, Trump azt mondta, utánanéz majd az ügynek. A közösségi médiában vegyes reakciókat kapott ez a kis közjáték, voltak, akik nagyon viccesnek találták, mások inkább úgy érezték, hogy ez nem méltó a járványhelyzet komolyságához. A jelenetet itt lehet megnézni:

When asked if he would pardon Joe Exotic, the incarcerated star of the Netflix documentary series “Tiger King,” Pres. Trump says he “knows nothing about” it, but will “take a look.” https://t.co/neRtDMrRZT pic.twitter.com/SyrDJ7R8DK

— CBS News (@CBSNews) April 8, 2020