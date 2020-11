Eltűnt a rejtélyes fémszobor a utah-i sivatagból

Eltűnt az a titokzatos fémszobor, amelynek fotója az elmúlt napokban körbejárta a világsajtót – írja a CNN. A fémből készült monolitot az egyesült államokbeli Utah állam egyik sivatagos részén találták a vadőrök, akik helikopterrel ellenőrizték a területet. A hatóságok szombaton azt írták a Facebookon, hogy előző éjszaka ismeretlenek eltávolították a monolitot.

A rendőrök a felfedezéskor közelről is megnézték az oszlopot, és úgy tippelték, hogy a földből kilátszó része nagyjából három méteres, a föld alatt pedig még 50-60 centiméter hosszan folytatódhatott. Azt továbbra sem tudni, hogy ki tehette oda az oszlopot – egyeseknek még a földönkívüliek is eszükbe jutottak –, de az többeknek feltűnt, hogy a szobor és a környezete hasonlít Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia című filmjének egyik jelenetére. A New York Times pedig arról írt, hogy a monolit emlékeztet John McCracken szobrász alkotásaira, igaz, ő 2011-ben meghalt.