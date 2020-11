A WHO szerint nem érdemes azt állítani, hogy nem Kínában jelent meg a koronavírus

Erősen spekulatív lenne az Egészségügyi Világszervezet (WHO) részéről, ha azt állítaná, hogy a koronavírus nem Kínában jelent meg tavaly decemberben – jelentette ki pénteki genfi virtuális sajtótájékoztatóján Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója.

A SARS-CoV-2 nevű vírust először a közép-kínai Vuhanban egy élelmiszer-piacon azonosították.

Kína az állami média útján azt terjeszti, hogy a vírus külföldön már jelen volt, mielőtt Vuhanban felfedezték. Arra hivatkozva közlik ezt, hogy a koronavírust importált fagyasztott élelmiszerek csomagolásán is megtalálták, és tudományos folyóiratok szerint már tavaly Európában keringett – írta a Reuters hírügynökség.

A közegészségügy szempontjából nyilvánvaló, hogy ott kell kezdeni a vizsgálódást, ahol az első humán fertőzéseket találták

– mondta a veszélyhelyzeti igazgató, hozzátéve, hogy a bizonyítékok később más helyekre vezethetnek.

Michael Ryan megismételte, hogy a WHO szakértőket akar küldeni a vuhani piacra a vírus eredetének bizonyítására.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata azzal vádolta meg a WHO-t, hogy elfogult Kína javára, amit a szervezet többször is visszautasított.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is közölte, a koronavírus eredetéről Vuhanban kezdik meg a kutatást, utána folytathatják máshol.

Még ha egyes országokban a koronavírus-fertőzöttek számának csökkenése is tapasztalható, továbbra is meg kell őrizni az éberséget – figyelmeztetett pénteken Genfben Maria van Kerkhove, a WHO járványügyi szakértője.

Nem szeretnénk azt látni, hogy a karantén után ellenőrzés alá kerül a vírus, majd újból karantén következik

– mondta online sajtóértekezletén az ENSZ szakosított egészségügyi szervezetének szakértője.

Több mint 61 millió igazolt fertőzöttet és több mint 1,4 millió halálesetet jelentettek a világban péntek estig a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Alacsony szinten tudjuk tartani a fertőzést

– mondta van Kerkhove, hozzátéve, hogy több tucat ország bizonyította be, hogy a járványt kézben lehet tartani, és meg is tették.

A WHO-nak szüksége van a klinikai adatokra és megfelelő gyártással kapcsolatos információra, hogy képes legyen értékelni a koronavírus elleni Szputnyik V orosz védőoltást – jelentette ki pénteken Genfben Mariangela Simao, a WHO főigazgató-helyettese.

Az orosz egészségügy-minisztérium szóvivője novemberben jelentette be, hogy a Szputnyik V vakcina hatékonysága meghaladja a 90 százalékot, de a folyamatban lévő klinikai tesztek helyett inkább az önkéntesek beoltásával kapcsolatos adatokra hivatkozott.

Kate O’Brien, a WHO immunizáló védőoltásokkal foglalkozó részlegének vezetője azt hangsúlyozta, hogy az ENSZ-szervezetnek nem elegendőnek csak a sajtóközlemények a koronavírus elleni védőoltások hatékonyságának, illetve az arra adott immunreakcióknak a felméréséhez.

Az AstraZeneca brit gyógyszergyár várhatóan újabb tesztelést végez, hogy felmérje a kisebb adagban adagolt védőoltása hatékonyságát – közölte a cég vezetője csütörtökön.

A WHO-szakértő tanulmányokra hivatkozva rámutatott, hogy a lakosság 60-70 százalékát kell védőoltással ellátni ahhoz, hogy megakadályozzák a vírus terjedését.

O’Brien ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi világjárványban csak akkor fogják látni, hány százalékos átoltottságra lesz szükség, ha többet tudnak az eddig tesztelt vakcinákról.

Az elmúlt napokban az AstraZeneca, a Moderna, valamint a Pfizer és német partnere, a BioNTech közölte, hogy ígéretes eredménnyel tesztelték a Covid-19 elleni vakcinájukat.