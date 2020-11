Frankenstein szörnye volt a per, amivel a Trump-stáb a pennsylvaniai választási eredményt támadta

Donald Trump stábja választási csalásért perelt, de a bíróság dobta az ügyet.

Egy szövetségi bíró elutasította Donald Trump kampánystábjának keresetét Pennsylvania államban, mellyel az amerikai elnökválasztás eredményét támadták. A bíró, bizonyos Matthew Brann hosszú véleménycikket is közzétett a kereset kapcsán, melyben Trump jogi csapatának felrótta, hogy egy teljesen összefüggéstelen, valós jogi érveket és tárgyi bizonyítékokat nélkülöző keresetet nyújtottak be.

Azt hinné az ember, hogy amikor egy felperes nagy hatású eredményre számít, akkor az a felperes kényszerítő erejű jogi érvekkel és a burjánzó korrupció bizonyítékaival félelmetes mértékig felvértezve érkezik. Ez nem történt meg

– írta a bíró, hangsúlyozva, hogy a kereset elfogadása, mely véleménye szerint olyan volt, mint Frankenstein minden rendszer nélkül összefércelt szörnye, gyakorlatilag 6,8 millió szavazó megsértését jelentette volna, majd ejtette az ügyet, éspedig azzal a kitétellel, hogy a leköszönő elnök kampánystábja nem adhatja be újra. Ez a döntés azt jelenti, hogy Trumpék bukták az egyik legnagyobb hatású ügyüket, mellyel a választások eredményét próbálták megváltoztatni. A bíróságon maga Rudy Giuliani, Trump személyes ügyvédje képviselte az ügyet, melynek fő érve az volt, hogy a republikánusok megfigyelői nem tudták figyelemmel kísérni a levélszavazatok számlálását, ami lehetővé tette a csalást és a technikailag nem megfelelő szavazatok elfogadását.

Trump csapata ígérete szerint a legfelsőbb bíróságig próbálja vinni az ügyet. A döntésre reagálva kiemelték azt is, hogy a bírót még Obama nevezte ki, így várható volt, hogy így dönt majd, ám az ABC rámutat, hogy bár Brannt valóban Barack Obama nevezte ki annak idején, de előtte évekig a Republikánus Párt tagja és fontos tisztségviselője is volt, amit egyébként Pennsyvania állam republikánus szenátora is pontosan tudott: Pat Toomey el is fogadta a döntést. Közleményében azt írta:

Azzal a mai döntésével, mely szerint Matthew Brann bíró, aki régi konzervatív republikánus, és akit igazságos és elfogulatlan jogtudósként ismerek, elutasította a Trump-kampánystáb keresetét, Trump elnöknek elfogyott minden rendelkezésre álló jogi lehetősége arra, hogy megtámadja a pennsylvaniai választási eredményt. Gratulálok Joe Bidennek és Kamala Harrisnek a győzelmükhöz, mindketten elkötelezett közszolgák, imádkozni foguk értük és az országunkért is.

