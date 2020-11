Mármint ha most kikap. Ezt mondja Mick Mulvaney, Trump volt kabinetfőnöke. Szerinte Trump aktív marad a politikában, és 2024-ben is elindulhat az elnökségért. A CNN szerint erről Trump már a saját stábjával is beszélt.

Trump and aides have had discussions about mounting a comeback run in 2024 should he lose reelection to Biden, an adviser tells me. No word whether he would do it. But the subject has come up, I'm told.

— Jim Acosta (@Acosta) November 5, 2020