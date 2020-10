Királycsinálók vagy szavazattolvajok? Íme az amerikai elnökválasztás harmadik utasai

Libertariánusiok, zöldek, marxisták, trockisták, szerencselovagok, üzletemberek és persze Kanye West közül is választhatnak az amerikaiak, ha unják a Trump-Biden kettőst. Elmerültünk a harmadik pártok és jelöltek egzotikus világában.

Ha az ember kicsit hunyorítva figyeli az amerikai elnökválasztást övező hajcihőt, hajlamos azt hinni, mindössze két párt verseng az elnöki, kormányzói, szenátusi és képviselőházi székekért. Holott a helyzet korántsem ennyire unalmas – legalábbis amíg nem nézünk rá a közvélemény-kutatásokra.

Ott vannak az uralkodó republikánusok az újraválasztásért hajrázó Donald Trumppal, illetve a hatalomba négy év szünet után visszatérni készülő demokraták Joe Bidennel, ez így rendben is van. De időről időre más pártok és jelöltek is nekifutnak a választásnak, igaz, nem túl acélos reményekkel. Az úgynevezett harmadik pártok és a hozzájuk tartozó jelöltek alig rúghatnak labdába: az amerikai választás „a győztes mindent visz” alapon működik,

jellemző, hogy a tévés elnökjelölti vitán is csak az vehet részt, aki a friss közvélemény-kutatások szerint 15 százalék feletti népszerűséget élvez. Súlyos tény, hogy ez legutóbb 1992-ben sikerült harmadikként a független milliárdos Ross Perot-nak, aki abban az évben a voksok majdnem ötödét megkapta (de a győztest támogató rendszer miatt ez egyetlen elektori szavazatot sem jelentett neki, hiszen minden államban a dobogó alsóbb fokaira szorult).

A harmadik párti jelöltek 2020-ban is megpróbálják megugrani a megugorhatatlant, és elindulnak a választáson. Ez azért sem egyszerű számukra, mert szoros választás esetén rájuk süthetik a billogot, hogy miattuk nem tudott nyerni ez vagy az a – két nagy párt egyike által támogatott – elnökjelölt, aki épp pár száz/ezer szavazattal alulmaradt.

Törpepártok torpedózhatják meg Trump kampányát Az amerikai választásokon törpepártok is indulnak, amik Clintonnak is okozhatnak kínos perceket, de a legnagyobbat Trump szívhatja miattuk.

A koronavírus miatti korlátozások pedig megnehezítették az aláírásgyűjtéseket a szavazólapra kerülésért (néhány államban mindazonáltal lazítottak a szabályozáson, kitolták a határidőket vagy engedélyezték az online gyűjtést). Ennek kritériumai államonként változnak, általában bizonyos mennyiségű szignót kell csak összegyűjteni és/vagy befizetni pár ezer dollárt. Az az opció is létezik (bár pár államnál ehhez is szükséges némi előzetes papírmunka), hogy a jelölt nem jelenik meg a szavazólapon, de a választó felírhatja rá a nevét. Az esetek elsöprő többségében az ilyen, úgynevezett write-in jelöltek a győzelem közelébe se szoktak kerülni, még a kisebb választásokon sem. Ezeknek a pártoknak ugyanakkor még az is fontos lenne, hogy az 5 százalékot elérjék a választáson, mert akkor kapnak a szövetségi költségvetésből kampánytámogatást.

Jellemző, hogy hiába lesz az idén is zöldpárti induló, 170 környezetvédő azt kéri, inkább Joe Bident támogassák a szavazók, ne most mutassák ki, mennyire nem rajonganak az establishmentért. Hogy ki szipkáz el szavazatokat ki elől és hogyan, az persze olyan kérdés, amit már sokan vizsgáltak, és nem találták feltétlenül igaznak a harmadik párti királycsinálók mítoszát.

De jöjjön a lényeg végre, kikre szavazhatnak azok, akik se Trumpot, se Bident nem szívesen választanák?!

Libertariánus Párt: Jo Jorgensen

Pártja politikája: Az 1971-es alapítású párt a létező legszélesebb szabadságjogokat preferálja, a külföldi beavatkozások leállítását, az állam minél kisebb beavatkozását a piaci folyamatokba, a kisméretű, kevés jogkörrel rendelkező kormányzatot. Hagyományosan a republikánusok feszülnek rá jobban, hogy a libertariánus jelöltek elveszik a szavazataikat.

Az elnökjelölt előélete: A részben dán származású Joanne Marie Jorgensen 1957-ben született az illinois-i Libertyville-ben, majd pszichológiai diplomát és doktorit is szerzett. Amellett, hogy ebben a témában oktat, az IT-szektorban dolgozik. Már a kilencvenes évek eleje óta libertariánus, volt a párt képviselő-, alelnök- és most (története során először női) elnökjelöltje is.

Főbb programpontjai: A két nagy párt dominanciájának letörése, a nők társadalmi szerepének erősítése, a piaci alapú társadalombiztosítás létrehozása, a drogtörvények eltörlése, a rendőrség demilitarizálása, a fegyveres semlegesség, a kormányzati költekezés megvágása, ezáltal adócsökkentés, a bevándorlás támogatása, a szabadkereskedelem preferálása.

Alelnökjelöltje: Jeremy “Spike” Cohen aktivista, vállalkozó, podcaster, akinek beceneve Az én kicsi pónim egyik karakterétől származik.

Hány államban vannak a szavazólapon: 50 + Washington D.C.

Hány százalékra számíthatnak: A felmérések 1-3 százalék közé teszik a szavazatarányát.

Honlapjuk: jo20.com

Az Egyesült Államok Zöld Pártja: Howie Hawkins

Pártja politikája: Klasszikus baloldali zöld párt, ami a környezetvédelmet, az erőszakmentességet, a szociális igazságosságot, a részvételi demokráciát, a nemi egyenlőséget, az LMBTQ-jogokat, a rasszizmusellenességet és az ökoszocializmust propagálja. 2001-ben alapították a kisebb, tagállami zöldpártok ernyőszervezeteként, egyik ellentmondásos sikerük volt 2000-ben, amikor az elnökválasztáson Ralph Naderrel 2,7 százalékot értek el, a demokraták pedig rájuk fogták, hogy Al Gore kikapott George W. Bush-tól (Nader 90 ezernél több szavazatot szerzett a vitatott Floridában, Bush 537 szavazattal nyert). Négy éve Hillary Clinton kente rájuk pár fontos billegő államban elszenvedett vereségét, bár korántsem biztos, hogy a Zöld Párt szavazói egyértelműen Clintonra voksoltak volna, ha akkori jelöltjük nem indul.

Az elnökjelölt előélete: Az 1952-es születésű Howie Hawkins San Franciscóban látta meg a napvilágot. A politikába fiatalon bekapcsolódott, még Bernie Sanders (Joe Biden demokrata előválasztási ellenfele) mellett is kampányolt a hetvenes években. Ő lett a Zöld Párt egyik alapítója, rengeteg pozíciót próbált már a párt színeiben megcsípni, de mind a 24-szer elbukott a nagy pártok jelöltjei mellett. Mellette a UPS szállítmányozó cégnél dolgozott és szakszervezetis is volt.

Főbb programpontjai: Zöld New Dealt emleget (Roosevelt után szabadon), ami a gazdaság és társadalom totális, 100 százalékban kibocsátásmentes átalakítását tartalmazza. Ebbe a New Dealbe belefér az egészségügyi reform, a munkahely-garancia és az ingyenes felsőoktatás is.

Alelnökjelöltje: Angela Walker busz- és teherautó-sofőr, szakszervezetis és aktivista, aki 2016-ban az Amerikai Szocialista Párt alelnökjelöltje volt.

Hány államban vannak a szavazólapon (zárójelben a write-in opciók): 29 + D.C., (17).

Hány százalékra számíthatnak: A felmérések 0 és 2 százalék közé teszik a várható szavazatarányt.

Honlapjuk: howiehawkins.us

Párt a Szocializmusért és Felszabadulásért: Gloria La Riva

Pártja politikája: A párt 2004-ben jött létre, szélsőbalos, marxista-leninista eszméket vall. Visszahívható képviselők, széleskörű szólásszabadság, a politikát érő vállalati befolyás eltörlése, az alapjövedelem és a 30 órás munkahét bevezetése, az amerikai „gyarmatok” függetlenségének megadása, a rasszizmus felszámolása, a háborúk befejezése jönne el ígéretük szerint, ha nyernének.

Az elnökjelölt előélete: A 66 éves Gloria La Riva az új-mexikói Albuquerqueben született. 1984 óta rendszeresen indul kis baloldali pártok jelöltjeként különböző választásokon, volt már sokszor alelnök- és elnökjelölt is. La Rivát mostani pártja harmadszor jelölte elnökjelöltnek, mivel a korábbi pár ezer szavazatocskából négy éve majdnem 75 ezerre növelte a voksok számát, 1976 óta nem kapott ennyit szocialista jelölt az USA-ban. Amerikában az is lehetséges, hogy egy másik pártnak, a Béke és Szabadság Pártnak is ő legyen az elnökjelöltje (itt Howie Howkins zöld elnökjelölt az alelnökjelöltje!). Karrierje csúcsa valószínűleg Fidel Castro egyik könyvének angolra fordítása volt.

Főbb programpontjai: Támogatja a menekültek jogait és küzdelmét (a 2018-as nagy közép-amerikai menekültkaravánnal is együtt gyalogolt napokat), eltörölné a Kuba elleni szankciókat, bezárná az USA külföldi támaszpontjait, ingyenessé tenné az egészségügyet és az oktatást, a szocializmus bevezetésével mentené meg a Föld éghajlatát, véget vetne a rendőri brutalitásnak és a tömeges bebörtönzéseknek, ingyenessé tenné az abortuszt, visszavenné az óriáscégek által „ellopott” vagyont.

Alelnökjelöltje: Sunil Freeman, író, költő és aktivista Washington D.C.-ből.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in): 14 + D.C., (17).

Hány százalékra számíthatnak: Ha elérik a 0,1 százalékot, valószínűleg felrobban az örömtől a San Franciscó-i pártszékhely.

Honlapjuk: lariva2020.org

Az Amerikai Egyesült Államok Reform Pártja & Szövetség Párt: Roque (Rocky) De La Fuente

Pártja(i) politikája: A 2018-ban alakult, fiatal Szövetség Párt a centrista vonalat követi, különböző tagállami függetlenségi pártok egyesüléséből jött létre. A populista-centrista Reform Pártot a legendás harmadik jelölt, Ross Perot maga alapította 1995-ben, az ezredfordulón még Donald Trump is a tagja volt, sőt egyszer a jelöltjük lett Minnesota állam kormányzója.

Az elnökjelölt előélete: A 65 éves Roque (Rocky) De La Fuente a kaliforniai San Diegóban született, a szülei Mexikóban nevelték fel, fizikai-matematikai diplomáját is itt szerezte. Később sikeres autókereskedő és bankár lett, 2016 óta pedig mániákus, de örök vesztes jelölt különböző posztokra. 2016-ban a demokrata, 2020-ban a republikánus elnökjelöltségért is ringbe szállt, mindhiába.

Főbb programpontjai: Küzdelem a klímaváltozás és a szegénység ellen, a hozzáférés növelése az állami egészségügyhöz, a kétpárti politizálás felszámolása, az oktatás kiterjesztése, több törődés a katonákkal, veteránokkal és családjaikkal, a bevándorlók segítése.

Alelnökjelöltje: Darcy Richardson író, történész és politikai aktivista.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in): 16, (11).

Hány százalékra számíthatnak: Bőven 1 százalék alatt.

Honlapjuk: rocky101.com

Alkotmány Párt: Don Blankenship

Pártja politikája: Amerikai Adófizetők Pártja néven alapították 1990-ben, miután idősebb George H. W. Bush nem tartotta be megválasztásakori ígéretét, és mégis lett adóemelés. A párt a republikánusoknál is jobbosabb, mindent az alapító atyák alapdokumentumaiból (így az alkotmányból), valamint a Bibliából vezet le.

Az elnökjelölt előélete: Először elnökjelölt Don Blankenship, aki sokáig az USA egyik legnagyobb széntermelő vállalatát vezette, majd nyugdíjba ment. Később a bányabiztonsági és egészségügyi szabályok megsértéséért egy évre bebörtönözték miután egy sújtólégrobbanás 29 bányászt megölt 2010 áprilisában. Blankenship politikai fogolynak tartotta magát, szerinte a bánya ventillációs rendszere a szövetségi előírások miatt működött kevésbé hatékonyan.

Főbb programpontjai: A fentiekből következően tagadja a globális felmelegedést, utálja a szakszervezeteket, átalakítaná a bányabiztonsági szabályokat. Mindeközben lezárná a meddő drogellenes háborút, elintézné, hogy a kormány ne szóljon bele az oktatásba, nem engedne a fegyverviselés szabadságából, nem hagyná, hogy a kongresszus döntése nélkül külföldre küldjenek amerikai katonákat, sőt kiléptetné az USA-t az ENSZ-ből.

Alelnökjelöltje: William Mohr, volt teherautó-sofőr, jelenlegi építőipari dolgozó.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in): 18 (7). (A legfőbb szénbányász államban, Nyugat-Virginiában nem lehet majd rájuk szavazni.)

Hány százalékra számíthatnak: Bőven 1 százalék alatt.

Honlapjuk: donblankenship.com

Brock Pierce (független)

Az elnökjelölt előélete: Brock Pierce már csecsemőként szerepelt kisebb filmekben, aztán a Disney által is foglalkoztatott gyerekszínésszé vált. E szakmától kamaszként visszavonult, innentől technológiai startupokban vállalt szerepet. Egyszer egyik cége volt alkalmazottai megvádolták, hogy gyerekként molesztálta őket, de végül az derült ki, hogy állításaik hamisak, Pierce ártatlan. Manapság a kriptodevizák és internetes játékok terén dolgozik.

Főbb programpontjai: Techvállalkozóként egy átlátható rendszerben szeretné látni a mindenséget, eközben csökkentené a bebörtönzöttek számát, a fenntarthatóságot részesítené előnyben, a társadalom jól-létéért küzdene, mindeközben pedig főleg közhelyeket sorol. Kampányának egyik motorja mellesleg az énekes Akon.

Alelnökjelöltje: Karla Ballard pennsylvaniai vállakozó.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in): 15 + D.C., (6).

Hány százalékra számíthatnak: Bőven 1 százalék alatt.

Honlapjuk: brock.vote

Születésnap Párt: Kanye West

Pártja politikája: Nem sokat tudni erről, a Kanye West által létrehozott párt valószínűleg a rapper által fontosnak tartott ügyek mellett köteleződik el. Angol neve, a Birthday Party satnya szóviccként szülinapi bulit is jelenthet.

Az elnökjelölt előélete: Westet nehéz pár mondatban bemutatni, a 43 éves rapper, énekes, producer, dalszerző és divatdiktátor olyan celeb, aki megkerülhetetlen az USA szórakoztatóiparában, csak Grammy-díjból 21-et nyert. A 2000-es évek elején lett sikeres előadó, majd a hírnévvel jött a bulvárba való bekerülése sorozatos botrányaival, miközben Kim Kardashiannal házasságra lépett, és egyre mélyebb hívővé vált. Eközben elismerte, hogy az Amerikában népbetegséget okozó ópioidfüggőség őt is hatalmába kerítette, tavaly pedig bipoláris személyiségzavaráról beszélt. Mindenesetre már 2015-ben is megpendítette, hogy lesz ő még elnökjelölt. Emlékezetes volt a 2016 decemberi Trump-West csúcstalálkozó is.

Főbb programpontjai: Keresztény irányzatot visz: visszahozná az iskolai imádkozást, megtámogatná a vallási szervezeteket, ellenzi az abortuszt és a halálbüntetést, az erős védelmi politika híve (külföldi beavatkozásoktól mentesen), fair igazságszolgáltatást és rendőrséget, széleskörűbb oktatást, jobban óvott környezetet akar. És ahogy a lenti kampánynyitó videóján is látszik, nem helyezné törvényen kívül az abortuszt, de mindent megtenne a nem kívánt gyermekek megmentéséért. Érdekes tény: a techmilliárdos pionír, Elon Musk támogatja West indulását.

Alelnökjelöltje: Michelle Tidball wyomingi hitszónok, bibliai life coach.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in): 12, (5).

Hány százalékra számíthatnak: 1 százalék alatt.

Honlapjuk: kanye2020.country

Amerikai Szolidaritás Párt: Brian Carroll

Pártja politikája: A fiatal, 2011-ben alapított párt alapvetően kereszténydemokrata, az erős családokat és helyi közösségeket támogatja, síkra száll a vallási szabadságért, a szociális piacgazdaság híve erős kikacsintásokkal a jóléti állam eszméje felé.

Az elnökjelölt előélete: A 70 éves Brian Carroll történelem szakon végzett, és munkája során tanított Kolumbiában és Kínában is. Utazgatásai során nagy tudást szedett magára az ízeltlábúak világából. 2018-ban már próbálkozott egy képviselőházi hely megszerzésével Kaliforniában, de kudarcot vallott.

Főbb programpontjai: Középjobb programot hirdet: eltörölné a halálbüntetést, szigorítana az abortuszon, mindenkire kiterjesztené az egészségügyet és a szociális igazságosság jegyében vezetné nemzetét.

Alelnökjelöltje: Amar Patel, a párt illinois-i elnöke.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in): 8, (28).

Hány százalékra számíthatnak: Bőven 1 százalék alatt.

Honlapjuk: briancarroll.life

Szocialista Munkáspárt: Alyson Kennedy

Pártja politikája: Az Amerikai Kommunista Pártból leszakadt trockista szárny, amit 1938-ban alapítottak. A néhai kubai vezér, Fidel Castro követői is ide sodródtak.

Az elnökjelölt előélete: A 69 éves Alyson Kennedy élete jelentős részében, több államban is bányászként dolgozott, majd a vájárévek befejeztével egy Walmart-áruházban lelt munkára (szakszervezetisként mindvégig aktív volt). A nehézipari munkásasszony 2008-ban két kis pártnak is alelnökjelöltje volt, 2016-ban pedig ő lett a Munkáspárt elnökjelöltje. Nem csoda, hogy idén újrázhat, akkor tízezer szavazatnál is többet kapott, amire a párt történetében 1992 óta nem volt példa.

Főbb programpontjai: Természetesen a munkások és szakszervezetek védelme a legfontosabb, de Puerto Ricót is felszabadítaná az amerikai „gyarmatosítás” alól, nagyobb beleszólást adna a nőknek a családtervezésbe (biztonságos abortusz lehetőségével), nem deportálná a bevándorló munkásokat.

Alelnökjelöltje: Malcolm Jarrett pennsylvaniai szakács, afroamerikai aktivista.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in): 6, (6).

Hány százalékra számíthatnak: Bőven 1 százalék alatt.

Honlapjuk: themilitant.com

(Sajnos róla csak egy 4 évvel ezelőtti bemutatkozó videót találtunk.)

Futottak még kategória

Egység Párt: Bill Hammons

Pártja politikája: A 2004-ben alapított párt centristának vallja magát.

Ki az elnökjelölt? A Németországban született Bill Hammons annyira centrista, hogy Mr. Middle-nek nevezteti magát. 2004-ben futással akart adományokat gyűjteni Wesley Clark volt generális elnökjelölti kampányához, de Clarknak nem sikerült a jelöltség. A futáshoz sokan csatlakoztak, ebből nőtt ki a párt.

Alelnökjelöltje: Eric Bodenstab coloradói mérnök.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in)? 3, (6).

Honlapjuk: unityparty.us

Szesztilalom Párt: Phil Collins

Pártja politikája: Az USA harmadik legpatinásabb pártja, amit 1869-ben alapítottak. Az angolul Prohibition Partynak hívott szervezet logója is egy teve, legnagyobb sikerét pedig a két világháború között érte el, amikor nagyméretű párttá nőtt és az USA-ban beköszöntött a szesztilalom. Annak eltörlésével már nem tudott élni, egyre kisebb párttá zsugorodott. Az alkohol elvetése mellett manapság környezetbarát, állatjogokban utazó, a szabad oktatásért kiálló, bizonyos kérdésekben viszont konzervatív párttá vált.

Ki az elnökjelölt? Az 53 éves Phil Collinsnak semmi köze van a névrokon énekeshez. Politikatudományból diplomázott, szolgált a hadseregben, a politikai karrierjét pedig 2012-ben kezdte meg. Eredetileg alelnökjelölt lett volna, de az addigi elnökjelölt egészségi okokból visszalépett.

Alelnökjelöltje: Billy Joe Parker egykori katona, kétkezi munkás.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in)? 4, (7).

Honlapjuk: prohibitionparty.org

Oregoni Progresszív Párt: Dario Hunter

Pártja politikája: A 2007-ben alapított szervezet szociáldemokrata és progresszív, a társadalmi igazságosságért, a fogyasztói érdekképviseletért, a környezetvédelemért és a munkások jogaiért áll ki.

Ki az elnökjelölt? Az 1983-ban született Dario Hunter muszlimból lett meleg zsidó rabbi (akit kirúgtak zsinagógájából, miután az izraeli politikát kritizálta), szakmáját tekintve jogász. Eredetileg a Zöld Párt jelöltje akart lenni, de elbukta az előválasztást, így az Oregoni Progresszív Párt jelöltje lett. Politikája zöld jellege mellett megszüntetné az egészségügyben uralkodó rasszizmust, megnyesné a hadi költségvetést, sőt békeügyi minisztériumot hozna létre.

Alelnökjelöltje: Dawn Neptune Adams őslakos környezetvédelmi aktivista és újságíró a penobszkot nemzetből.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in)? 2, (9).

Honlapjuk: dariohunter.com

Jade Simmons (független)

Ki az elnökjelölt? Jade Simmons az ezredfordulón szépségkirálynő is volt Illinois-ban, a 2000-es Miss America versenyen második lett. Amúgy klasszikus koncertzongorista, aki több lemezt is kiadott már. Kampányát Operation Restoration (Restaurációs Hadművelet) néven emlegeti, utalva a 19. századi polgárháború utáni restaurációs, újjáépítési, országegyesítési időszakra. Harmadik utasságát hangsúlyozza, aki majd helyrerázza a Covid által (is) megtépázott Egyesült Államokat, segít a kisebbségek és nők jogainak érvényesítésén és a művészeket is naggyá teszi.

Alelnökjelöltje: Claudeliah Roze, aki a védelmi-technológiai iparban dolgozik.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in)? 2, (14).

Honlapjuk: jadesimmons.mykajabi.com/operationrestoration2020

Kenyér és Rózsák: Jerome Segal

Pártja politikája: A Jerome Segal által 2018-ban alapított párt a klasszikus, marxi gyökerű szocializmust tűzte zászlajára, korlátozott hatalmú kormánnyal és fokozott egyéni szabadságjogokkal. A párt neve amúgy egy 1912-es amerikai üzemi sztrájk jelmondatából jött.

Ki az elnökjelölt? A 76 éves Segal PhD-fokozatú morálfilozófus, egyetemen is oktatott, majd dolgozott a kormányzatnak. A közel-keleti béke és zsidó létére a palesztinok jogainak elkötelezett védője a nyolcvanas évek óta.

Alelnökjelöltje: John de Graaf washingtoni dokumentumfilmes és író.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in)? 2, (6).

Honlapjuk: segalforpresident.org

Javaslási Szavazás Párt: Blake Huber

Pártja politikája: A magyarra csak ilyen kacskán lefordítható, angolul Approval Voting Partynak nevezett pártot Blake Huber és alelnökjelöltje gründolta 2018-ban azzal az egyszerű céllal, hogy választójogi reformot hajtsanak végre: álljon át a rendszer a javaslási szavazásra, amikor egy szavazó több jelöltet is javasolhat, beikszelhet (az ENSZ-főtitkárt is körülbelül így választják, lásd a lenti magyarázó videót, angolul).

Ki az elnökjelölt? Nagyon kevés információt találtunk róla azon kívül, hogy pártalapító, illetve négy éve még a párt alelnökjelöltje volt.

Alelnökjelöltje: Frank Atwood korábbi republikánus, majd libertárius aktivista, kormányzati dolgozó, a párt 2016-os elnökjelöltje.

Hány államban vannak a szavazólapon (write-in)? 2, (6).

Honlapjuk: approvalvotingparty.com

Joe McHugh (független)

Ki az elnökjelölt? McHugh a haditengerészetnél, Ázsiában és Afrikában is szolgált veterán, akiből aztán michigani vállalkozó, pénzügyi tanácsadó, sőt önkéntesként segített a 2012-es katasztrofális Sandy hurrikán utáni kárelhárításban és mentésben. A programja nagyon zöld, mindent a környezetvédelemnek rendelne alá, miközben legalizálná a marihuána-fogyasztást és a teljes egyenlőségért is síkra száll.

Alelnökjelöltje: Elizabeth Storm, michigani ügyvéd.

Hány államban vannak a szavazólapon? 2.

Honlapjuk: libertystrikesback.com

Kyle Kenley Kopitke (független)

Ki az elnökjelölt? Három évet szolgált a hadseregben és (a két világháborút megjárt felmenői miatt is) roppant büszke erre, ezért programjának egyik sarokköve a veteránok jobb megbecsülése. Keményen védené a környezetet is, bezáratná az összes atomerőművet és hiszi, hogy a kormány visszatart elrejt tiszta energiatermelő technológiákat. Ja és a chemtrailnek is véget vetne…

Alelnökjelöltje: Nathan Re Vo Sorensen.

Hány államban vannak a szavazólapon? 2.

Honlapjuk: kyle2020.com

Végül azok, akikre csak egy államban lehet majd szavazni, ömlesztve (az elnökjelölt neve, zárójelben az alelnökjelölté, majd a jelölő párt neve, ha van):

Joseph Kishore (Norissa Santa Cruz) – Szocialista Egyenlőség Párt,

– Szocialista Egyenlőség Párt, John Richard Myers (Tiara Suzanne Lusk ) – Élet és Szabadság Párt,

) – Élet és Szabadság Párt, Jesse Ventura (Cynthia McKinney) – Alaszkai Zöld Párt,

– Alaszkai Zöld Párt, President Boddie (Eric Stoneham) – C.U.P.,

– C.U.P., Sheila „Samm” Tittle (David Carl Sandige) – Új-mexikói Alkotmány Párt,

– Új-mexikói Alkotmány Párt, Ricki Sue King (Dayna R. Chandler) – Genealógia Ismerd a Családod Történetét Párt,

– Genealógia Ismerd a Családod Történetét Párt, Mark Charles (Adrian Wallace) – független jelöltek,

– független jelöltek, Princess Khadijah Maryam Jacob-Fambro (Khadijah Maryam Jacob Sr.) – független jelöltek,

– független jelöltek, Jordan „Cancer” Scott (Jennifer Tepool) – független jelöltek,

– független jelöltek, Tom Hoefling (Andy Prior) – Élet, Szabadság, Alkotmány,

– Élet, Szabadság, Alkotmány, Christopher LaFontaine (Michael Speed) – független jelöltek,

– független jelöltek, Zachary Scalf (Matthew Lyda) – független jelöltek,

– független jelöltek, Gary Swing (David Olszta) – Forrásban Lévő Béka Párt,

– Forrásban Lévő Béka Párt, Keith McCormic (Sam Blasiak) – Jávorszarvasbika Párt (Theodore Roosevelt Progresszív Pártjának volt ez a beceneve az 1910-es években),

– Jávorszarvasbika Párt (Theodore Roosevelt Progresszív Pártjának volt ez a beceneve az 1910-es években), H. Brooke Paige (Thomas James Whitman) – Zsémbes Öreg Hazafiak,

– Zsémbes Öreg Hazafiak, Richard Duncan (Mitch Bupp) – független jelöltek.

Kiemelt kép: Kanye West és Donald Trump találkozása a washingtoni Fehér Házban 2018. október 11-én. Fotó: Oliver Contrearas – Pool /Getty Images