Egy bíró halála Trumpnak korszakos politikai lehetőséget, Bidennek akár választási győzelmet is hozhat

A republikánusok teljes erővel nekiláttak betölteni a Ruth Bader Ginsburg halálával megüresedett helyet a legfelsőbb bíróságon. Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fox News reggeli műsorában már be is jelentette, hogy öt jelöltre szűkítette a listáját, és még a héten, várhatóan pénteken vagy szombaton bejelenti, kit jelölt a liberális ikonnak számító bírónő helyére.

Az alkotmánybíróság szerepét is betöltő amerikai legfelsőbb bíróság konzervatív bírákkal való feltöltése évtizedek óta az egyik, ha nem a legfontosabb programja volt Republikánus Pártnak, és most meg van rá az esélyük, hogy évtizedekre bebetonozzanak egy erős konzervatív többséget. És e cél elérésre érdekében azt is vállalják, hogy semmibe veszik saját szavaikat.

Négy évvel ezelőtt hasonló helyzet alakult ki, miután elhunyt a Ginsburghöz hasonlóan legendásnak tartott konzervatív bíró, Antonin Scalia, Barack Obama elnökségének utolsó évében. A republikánusok akkor tíz hónapon át sikeresen meg tudták akadályozni, hogy Obama jelöltjéről szavazást tartson a szenátus. Arra hivatkoztak, hogy elnökválasztási évben nem lehet megüresedett legfelsőbb bírósági helyre új bírát kinevezni.

Hiába van azonban rengeteg felvétel arról, hogy neves republikánus politikusok kijelentik, elnökválasztási évben nem lehet kinevezni új legfelsőbb bírát, ezt az elvet most elvetették. Mitch McConnell, a republikánus szenátorok frakcióvezetője már alig pár órával Ginsburg halála után közölte, új bírát neveznek ki, és ezt megerősítette a szenátus igazságügyi bizottságának elnöke, Lindsey Graham szenátor is.

Az a Graham, aki 2016-ban kijelentette:

És ezt megismételte 2018-ban is, kijelentve, hogy ha Trump utolsó évében üresedés lesz, várni fognak a választásig annak betöltésével.

Lindsey said he wants us to use his words against him. Ok, done. pic.twitter.com/HrYrpVZyuw

