Tűz ütött ki Marbella üdülőrészén

Tűz ütött ki a spanyolországi Marbellán, a tűz a nagy szél miatt gyorsan terjed. Olvasónk beszámolója szerint a lángok elérték a Kempinski Hotelt, ahonnan elkezdték kiküldeni az embereket.

Olvasónk egy videót is küldött a tűzről.

Beszámolója szerint a tűz már több lakóházat is elért és átjutott az autópálya másik oldalára. Azt írja, hallani olyan pletykákat, hogy egy turista csoport tábor tüzet gyújtott, és ez okozta a tüzet. Twiterren is már több videó látható az esetről.

WTF! Laguna Village / Puro Beach Estepona, Marbella is on fire!

😢 Some of my favourite holiday memories are from this place!

So sad, hope everyone gets out safe! pic.twitter.com/ZpDkr6CWzs

— KickPosters by Dan Freebairn (@KickPosters) August 29, 2020