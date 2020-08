Eldurvult a helyzet a jó eséllyel elcsalt választás után Fehéroroszországban

Az állam által elismert exit poll szerint a hivatalban lévő államfő, Aljakszandr Lukasenka 79,7 százalékos eredménnyel nyerte a fehéroroszországi elnökválasztást, míg legnagyobb ellenzéki riválisa, Szvjatlana Cihanouszkaja 6,8 százalékra számíthat, írja a Reuters.

Az államtól független felmérések ugyanakkor homlokegyenest a most közölt hivatalos adatokkal ellentétes képet mutatnak. Ezek szerint Cihanouszkaja kapta a voksok 70 százalékát, és Lukasenka csak 10 százalék körüli eredményt ért el. Sem a hivatalos, sem az államtól független felmérés eredményét nem lehet más forrásból ellenőrizni.

Hivatalos részeredmények helyi idő szerint hétfő hajnali kettőkor várható egy korábbi közlés szerint. Azonban az exit pollokat látva tüntetések kezdődtek, és állítólag összehívott egy válságstábot a kormány.

A helyzet tehát az, hogy az országot 1994 óta vezető diktátor jó eséllyel elcsalta a választást, ami után rengeteg ember vonult az utcákra, és több helyen gyorsan eldurvult a helyzet.

Az internetet zavarják az országban, hiteles információkhoz nagyon nehéz hozzájutni, de Twitteren, Telegramon és más csatornákon rengeteg videó kezdett terjedni.

A fővárosban, Minszkben tízezrek vannak az utcán, a várost lezárták.

#Belarus: My mobile network (A1) is completely down. Riot police is mobilised not just in Minks, but also other cities with strong protest potential, Brest & Hrodna.Hardly any observers during the counting. The access to Minsk is restricted. pic.twitter.com/bvGeAXRIrd — Maryia Rohava (@MRohava) August 9, 2020

A tüntetők összecsaptak a rendőrséggel, és a TEK helyi megfelelőjével. A tüntetők össze is verekedtek több helyen a rendőrökkel, a videókon az látszik, hogy túlerejüket kihasználva a demonstrálók el is verték az egyenruhásokat.

Máshol barikádokat emeltek, tűzijátékot lőttek a karhatalmi erőkre, akik fénygránátokkal, gumilövedékkel válaszoltak.

A legfrissebb hírek szerint Minszkben már a katonaságot is bevetették.

Right now in Minsk state troopers started their attack on protesters. #prayforBelarus pic.twitter.com/365YpzLYRh — panem et circenses (@aye_mycaptain) August 9, 2020

Minszken kívül több nagyobb városban is több ezres tömeg van az utcán, a tüntetések a legtöbb helyen erőszakba fordultak.

Egy videóhoz azt írták, hogy már lőnek is a tüntetőkre. Az nem világos a videó alapján, hogy éles lőfegyverekről van-e szó.

Shooting in Minsk as demonstrators gather to protest the rigged elections… (Lukashenka seems to have simply taken the results and flipped the names, putting his next to Tikhanovskaya’s result..) pic.twitter.com/QMQtdkidI0 — evghenia sleptsova (@evghenia_v) August 9, 2020

