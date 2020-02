Kínos égés: óriási káosszal indult a demokrata előválasztás, nem tudni, hogy ki nyert

Nem indult jól a Demokrata Párt előválasztása.

Nem lehet tudni, hogy ki nyerte a Demokrata Párt helyi idő szerint hétfő este tartott előválasztását Iowa államban, ami az első lépés volt annak eldöntésére, hogy ki lesz a demokrata elnökjelöt, aki novemberben megmérkőzhet Donald Trump amerikai elnökkel az elnökválasztáson.

A választók helyi idő szerint este hét órakor gyűltek össze több mint 1600 helyen, hogy egy igazán furcsa módszerrel eldöntsék, kit szeretnének demokrata elnökjelöltként látni. A szabályokról az alábbi cikkben tudhat meg többet:

A nagy részvételi arány mellett tartott választásról eredményeiről magyar idő szerint reggel hat órakor, több órával a szavazások megkezdése után még semmilyen információt nem lehetett tudni, miközben négy évvel korábban fél ötkor már 80 százalékos feldogozottsággal lehetett tudni az adatokat. (Akkor Hillary Clinton és Bernie Sanders fej-fej mellett végzett.)

A sajtóban megjelent beszámolók szerint a késést az okozta, hogy a Demokrata Párt „óvatosságból minőségi ellenőrzést végzett” az eredményeken, a BuzzFeed News riportere viszont közben arról számolt be, hogy technikai gondok miatt nem tudják közzétenni az eredményeket. Hétfőn több lap is arról számolt be, hogy problémák voltak az applikációval, amivel az egyes választókörzetekből be kellett küldeni a pártközpontba a helyi eredményeket, majd arról érkeztek hírek, hogy sok helyről telefonon sem tudják elérni a központot.

A kaotikus helyzet nevetséges jelenetet is eredményezett. Az egyik szavazókörzet vezetője éppen a CNN műsorvezetőjével beszélt arról, hogy már egy órája várakoztatja a központ és ezért nem tudja telefonon bejelenteni nekik az eredményeket, amikor az interjú közben bejelentkezett a pártközpont. Ekkor közölte a műsorvezetővel, hogy interjú helyett inkább közölné velük az eredményeket, de végül nem tudta megtenni, mert a központ élő adásban rárakta a telefont, és újra várakoztatni kezdték.

STOP EVERYTHING and listen to this. You'll understand exactly what the problem is (not kidding). pic.twitter.com/w3sL0a1d1u — Josh Marshall (@joshtpm) February 4, 2020

A helyzet annyira rossz, hogy az egyik szavazókörzet vezetője a Twitter-oldalán tette közzé az ottani eredményeket, miután egy órán át várakoztatták, amikor telefonált.

I am the caucus secretary for Story County Precinct 1-1. I've been on hold for over an hour to report the results. We have 6 delegates First Alignment@BernieSanders – 111@ewarren – 82@PeteButtigieg – 47 Delegates

Sanders – 2

Warren – 2

Buttigieg 2 Here's how it happened 1/ — Shawn Sebastian 🐺🐴 (@shawnsebastian) February 4, 2020

Iowa legnépesebb megyéjében pedig arra kérték a szavazókörzetek vezetőit, hogy fényképezzék le az eredményeket, azt sms-ben küldjék el a megyei vezetőnek, aki személyesen elviszi azokat a központba.

MORE: Polk County precinct chairs are being advised to take pictures of the results and text them over to the Polk County executive director, who is driving them to the HQ, according to a Democratic operative familiar with the situation — Elena Schneider (@ec_schneider) February 4, 2020

Jelenleg csak anekdotikus „eredményeket” lehet tudni, és azok Bernie Sanders jó szereplését vetítik elő, de leginkább azt, hogy Joe Biden volt alelnök rossz eredményt ért el.

Sanders győztesként viselkedik

Bár nincsenek eredmények, Bernie Sanders olyan beszédet mondott támogatói előtt, mintha győztesnek hirdették volna ki.

Érzésem szerint valamikor be fogják jelenteni az eredményeket. És amikor bejelentik, úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól fogunk szerepelni itt Iowában

— jelentette ki a szocialista jelzőt büszkén viselő vermonti szenátor, hozzátéve, hogy a mai nap a vég kezdetét jelenti Donald Trump számára.

Biden már előre magyarázkodott

A Biden-kampány, és maga a volt alelnök már jó előre igyekezett megágyazni a várható rossz szereplésnek, és felkészültek a vereségre.

Semmi sem történhet itt hétfőn, ami véget vetne ennek a kampánynak

– mondta Biden még napközben az NBC News-nak.

A középutas politikus a megválaszthatóságára tette fel kampányát, fő üzenete, hogy ő a legesélyesebb Trump legyőzésére a novemberi elnökválasztáson, mert képes megszólatani azt a fehér munkásréteget, akik 2016-ban győzelemre segítették Trumpot. A közvélemény-kutatások adatai szerint az iowai demokrata választók kétharmada is ezt tartják a legfontosabbnak a demokrata elnökjelöltben. Fontosabbnak annál, hogy egyetértsenek vele minden számukra fontos kérdésben.

A Biden-kampány most arra helyezi a hangsúlyt, hogy a volt alelnöke majd a következő hetekben és hónapokban szavazó államokban lesz erős, és azokban fogja bebiztosítani, hogy ő legyen a demokrata elnökjelölt.

Biden a támogatói előtt mondott beszédében közölte, hogy szerinte nagyon szoros lesz az iowai választás, de olyan eredményt fog elérni, amivel elégedett lehet, kiemelve, hogy kampányuk sikere nem a mai szavazáson fog múlni, hanem ez elkövetkező előválasztásokon.

@JoeBiden and Dr. Jill Biden take the stage at Drake University. Biden: “It looks like it’s going to be a long night, but I feel good.” pic.twitter.com/vkPGlTUSAa — Madeleine Rivera (@madeleinerivera) February 4, 2020

Warren: túl szoros

A csődeljárással foglalkozó jogászprofesszorból fogyasztóvédő aktivistává, majd Massachusetts állam szenátorává vált Elizabeth Warren az eredményváróra összegyűlt támogatói előtt kijelentette, hogy az eredmény túl szoros ahhoz, hogy győztest hirdessenek. Majd belekezdett egy olyan beszédbe, amit minden bizonnyal még azelőtt írtak meg, hogy káoszba fulladt a választás. A szenátor kijelentette:

Iowa, ma este megmutattad, hogy a merész álmok még megvalósíthatóak az Egyesült Államokban. Ma megmutattad, hogy ha elképzelsz egy, az eszméidnek megfelelő Amerikát, beindíthatsz egy folyamatot, ami megvalósítja azt, csak keményen kell dolgozni érte.

Milliárdokat felemésztő kampány, a semmiért

A jelöltek keményen küzdöttek a győzelemért az első előválasztást tartó államban, remélve, hogy egy jó szereplés lendületet ad kampányuknak. Az NPR közszolgálati adó adatai szerint a demokrata elnökjelöltségre pályázó politikusok több mint 1100 kampányrendezvényt tartottak az államban, emellett majdnem 43 millió dollárt (13 milliárd forint) költöttek el több mint 130 ezer televíziós hirdetésre a FiveThirtyEight adatai szerint, valamint nagyjából 3 millió dollárt (900 millió forint) az iowai lakosoknak szánt Facebook-hirdetésekre.

A jelöltek közül többen az utolsó pillanatig kampányoltak. Elizabeth Warren Washingtonból repült Iowába, ahol egy jelölőgyűlésen mondott beszédet az összegyűlt szavazóknak egy hangosbeszélővel. Működött: a Des Moines Register című iowai lap információi szerint a körzetben Warren nyert.

Warren w/ her final final final pitch to Iowa voters delivered via bullhorn. pic.twitter.com/cbQvsW4bHv — Alex Thompson (@AlxThomp) February 4, 2020

Andrew Yang szintén benézett egy jelölőgyűlésre, Des Moines városában.

.@AndrewYang drops by some precincts in West Des Moines pic.twitter.com/vCQrBvUXQE — Iowa Starting Line (@IAStartingLine) February 4, 2020

Trump is nyert

Miközben mindenki a demokrata előválasztással van elfoglalva, a Republikánus Párt is előválasztást tartott. Annak hamar meg is volt az eredménye: Donald Trump nyert. A hivatalban lévő amerikai elnöknek csak két kihívója volt: Bill Weld, Massachusetts állam egykori kormányzója, valamint Joe Walsh rádiós műsorvezető, egykori képviselő.

Az eredmény senkinek sem okozott meglepetést, hiszen Trump rendkívül népszerű a republikánus szavazók körében. Walsh ugyan aktívan kampányolt Iowában, teljesen esélytelen volt. Ezt jól mutatja, hogy a republikánus szavazók kifütyülték és lehurrogták, amikor beszédet mondott egy szavazóhelyiségben, és elzavarták, mielőtt be tudta volna fejezni mondanivalóját. Ami nem csoda, tekintve, hogy a harciasan Trump-ellenes Walsh leszidta őket, amiért éljeneznek az elnök Twitter-üzeneteinek, és nem elég tisztességesek és illedelmesek.

Former US Rep @WalshFreedom tells the crowd that he will “be decent” and that the party is losing people of color, women, and young people. He scolded them for cheering @realDonaldTrump tweets and is met with boos. He is shouted down before finishing. pic.twitter.com/VRH8f0Wse3 — Alex Plitsas (@alexplitsas) February 4, 2020

Trump kampánymenedzsere közben gyorsan reagált a demokrata bénázásra, szembeállítva a káoszt a jól szervezett republikánus előválasztással. És feltette a kérdést, hogy

ezek azok az emberek, akik működtetni akarják az egész egészségügyet?

A kiemelt képen Bernie Sanders támogatói várnak az eredményekre a vermonti szenátor eredményváró rendezvényén. Fotó: AFP / Joe Raedle/Getty Images/