A demokraták elkezdik kiválasztani, hogy kit indítanak Trump ellen

Majdnem egy éve tartó kampány után először szavazhatnak az Egyesült Államokban a demokrata választók arról, hogy kit szeretnének a Demokrata Párt elnökjelöltjének. A hagyományoknak megfelelően helyi idő szerint hétfő este (magyar idő szerint keddre virradó éjszaka) Iowa államban tartják meg az ország első előválasztását, ami az első valódi mutatója lesz annak, hogy a több mint tíz még versenyben lévő jelölt közül kinek lesz esélye elnyernie az elnökjelölti tisztséget.

A középnyugati, 90 százalékban fehérek lakta agrárállam leginkább azzal vált az előválasztások legfontosabb állomásává, hogy ez az első, ahol szavazást tartanak. A Demokrata Párt számára pedig még azzal is, hogy az elmúlt negyven évben két kivételtől eltekintve mindig az a politikus nyerte el a demokrata elnökjelöltséget, aki Iowában is nyerni tudott. A két kivétel: 1988-ban Michael Dukakis, 1992-ben Bill Clinton volt az, aki vesztett Iowában, végül mégis elnökjelölt lett.

Arról, hogyan zajlik az iowai jelölőgyűlés (caucus), az alábbi cikkben olvashatnak.

Így jellemezte a helyzetet a Demokrata Párt egyik iowai vezetője, Sean Bagniewski, amikor a Politico című lapnak nyilatkozott arról, hogy mi várható a választáson. A győztes megtippelését nagyban nehezítette, hogy a hétvégén nem hozták nyilvánosságra a Des Moines Register című befolyásos iowai lapnak készített híres közvélemény-kutatást, ami a korábbi években megbízhatóan jelezte, ki fog az első helyen végezni az előválasztáson. A felmérés eredményei ugyanis egy buta hiba miatt megkérdőjelezhetővé váltak, ezért azokat nem tették közzé.

A januárban készített nyilvános közvélemény-kutatások szoros versenyt ígérnek, és egyelőre lehetetlenség biztosan megmondani, hogy mi lesz az eredmény. Egyes felmérések szerint Bernie Sanders vermonti szenátor áll az élen, akit Joe Biden egykori alelnök követ, más közvélemény-kutatások azonban Biden előnyét mutatják, mindkét esetben szoros azonban a verseny. Őket követi Elizabeth Warren szenátor és Pete Buttigieg polgármester, valamint tőlük lemaradva Amy Klobuchar szenátor.

A várakozások szerint rekordszámban fognak szavazni az iowai demokraták, többen, mint 2008-ban, amikor majdnem 240 ezren vették részt a jelölőgyűléseken, győzelemre segítve Barack Obamát. Erre utal, hogy a jelöltek hétvégi kampányrendezvényein meglepően nagy tömegek jelentek, ahogy azt az NPR közszolgálati rádió tudósítója is jelezte Twitter-oldalán.

Really surprised at the turnout I've seen across all the candidates' events in the past two days.

Turnout record is 239k. Likely to be more barring weather

— Domenico Montanaro February 2, 2020