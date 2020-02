Meg kell szabadulniuk kutyáiktól a kínaiaknak a koronavírus miatt

Szakértők attól tartanak, hogy az állatokra is átterjedhet a koronavírus, ami felgyorsítaná a betegség elterjedését, ezért Kínában több helyen felszólították az embereket, hogy „szabaduljanak meg” a házi kedvenceiktől – írja a Daily Mail. Nem mindenhol ilyen drasztikus a helyzet, de az egyik legnevesebb kínai szakértő, aki a gyógyszeren dolgozik, a Newsweek szerint felhívta a figyelmet arra, hogy

a gazdik figyeljék meg a kisállatokat, mutatnak-e tüneteket.

A helyieket felszólították a kisállatok leölésére Hopej tartomány egy falvában és Senhsziben is, de az ország több területéről is hallani ilyen híreket. Vuhanban, a járvány kiindulópontjában az állatok nem hagyhatják el a gazdáik otthonát, Sanghaj egy épületkomplexuma pedig megtiltotta a lakóknak, hogy a kóbor állatokat etessék, nehogy beteg példányokat is odavonzzanak. A legtöbb területen egyébként nem kényszerítik az embereket arra, hogy megszabaduljanak a háziállataiktól, viszont arra felhívják a figyelmet, hogy ne engedjék ki őket az utcára.

Egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy a vírus valóban átterjedhet emberről állatra, és fordítva, de az aggódó kínai közösségek egy része inkább biztosra menne. A WHO szerint azonban egyelőre nem kell ilyesmi miatt drasztikus intézkedéseket hozni.

Közben kétszázötvenkilencre nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és csaknem 12 ezerre a fertőzötteké szombatra virradóra Kínában.