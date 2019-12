Nem tettem semmi rosszat! Imádkozzanak értem! – kérte Trump a híveitől

Nem sokkal azután, hogy szerdán az Amerikai Egyesült Államok képviselőháza vádat emelt Donald Trump ellen hatalommal való visszaélés és a képviselőház munkájának akadályoztatása miatt, az amerikai elnök Michiganben találkozott a választókkal, ahol a maga sajátos stílusában Debbie Dingell demokrata képviselő ellen kezdte el heccelni a nézőket.

Dingell természetesen igennel szavazott a vádeljárásról szóló szavazáson, Trump pedig erre válaszul megemlékezett arról, hogy a képviselőnő férje, John Dingell – a leghosszabb ideig, 59 éven át hivatalban lévő kongresszusi képviselő az amerikai történelemben – februárban halt meg és

Trump szerint lehet, hogy nem a mennyországból tekint le ránk, hanem a pokolból felfelé.

Debbie Dingellt természetesen igen érzékenyen érintették az elnök szavai és azt válaszolta: „Ez lesz az első karácsonyom a férfi nélkül, akit szeretek. El sem tudja képzelni [elnök úr], hogy mennyire fáj az, amit mondott”.

Mr. President, let’s set politics aside. My husband earned all his accolades after a lifetime of service. I’m preparing for the first holiday season without the man I love. You brought me down in a way you can never imagine and your hurtful words just made my healing much harder.

— Rep. Debbie Dingell (@RepDebDingell) December 19, 2019