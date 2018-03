Trump már arra készül, hogy megpróbálják eltávolítani az elnöki székből

Az amerikai elnök azt az ügyvédet szeretné magához csábítani, aki Bill Clinton védte az ellene indított eljárást alatt. Donald Trump kikelt az erről beszámoló New York Times ellen, de nem cáfolta a lap értesüléseit. Az új ügyvéd megkeresése közben jelzi: Trumpék sokkal jobban tartanak az ellenük indított különleges ügyészi vizsgálattól, mint ahogy azt kifelé mutatják.

Donald Trump ügyvédei alig egy évvel ezelőtt még magabiztosan állították, hogy hamarosan véget ér az amerikai elnök ellen zajló különleges ügyészi vizsgálat. Ami természetesen azzal az eredménnyel zárul majd, hogy Trumpot teljes mértékben tisztázni fogják, és bebizonyosodik: nem játszott össze az oroszokkal, hogy megnyerje az elnökválasztást.

A Robert Mueller egykori FBI igazgató által vezetett nyomozás azonban már tucatnyi vádemelésen van túl, és minden jel arra mutat, hogy csak egyre szélesedik az elnökválasztásba történt orosz beavatkozás miatt indított vizsgálat. És a Fehér Ház már arra a lehetőségre készül, hogy a nyomozás nem fog hamar véget érni. És arra, hogy a kongresszus megindítja Trump ellen a közjogi felelősségre vonást, az impeachmentet, ami az elnök hatalomból való eltávolításával érhet véget.

Legalábbis erre utal, hogy Trump megpróbálja felbérelni azt a veterán washingtoni ügyvédet, aki Bill Clintont is védte az ellene indított impeachment eljárás alatt, a kilencvenes években. A The New York Times értesülései szerint az elnök az előző héten személyesen is találkozott az Ovális Irodában Emmett T. Flooddal, hogy rávegye, csatlakozzon jogászcsapatához, és segítse a Mueller-nyomozás kezelésében.

A Times forrásai szerint nem született végső döntés arról, hogy Flood elvállalja-e a megbízást, és találkozója az elnökkel csak a lehetőség megbeszéléséről szólt. A találkozóról szóló hírt később megerősítette a Washington Post és a Reuters brit hírügynökség is. Ahogy azt is, hogy nem született döntés Flood csatlakozásáról.

Trump vezető ügyvédje, Ty Cobb tavaly nyáron még azt állította, hogy Mueller nyomozása novemberre vagy karácsonyra véget ér, de ez nem történt meg. Sőt, a különleges ügyész és a legjobb amerikai jogászokból álló csapata csak egyre jobban belelendült.

Mostanra már 19 ember, köztük Trump négy közeli munkatársa ellen emeltek vádat, vagy érték el, hogy bűnösnek vallják magukat különböző bűncselekményekben. És minden jel arra mutat, hogy közelítenek magához Trumphoz, akinek már kihallgatását tervezik.

Közben Washingtonban egyre több és több republikánus tart attól, hogy Trump ellen megindíthatja a kongresszus az impeachment eljárást, főleg, ha a novemberi választásokon a demokraták kerülnek többségbe a törvényhozásban. Az eljárás megindításához a képviselőház tagjainak többségi szavazata szükséges, az elnök kirúgásához pedig a szenátus kétharmados döntése.

Ebben az esetben Flood nagy nyeremény lenne Trump számára, hiszen az ügyvédnek közvetlen tapasztalata van arról, milyen egy elnököt védeni egy impeachment eljárásban. A ’90-es évek végén Bill Clintont segítette, amikor megkezdték ellene az impeachmentet. Az egyébként republikánus Flood később a Fehér Ház jogtanácsosi irodájában dolgozott George W. Bush elnöksége alatt, és védte Dick Cheney akkori alelnököt is. Jelenleg egy washingtoni ügyvédi irodánál dolgozik, partnerként.

Trump kiakadt, de nem tagad

Az amerikai elnök vasárnap egy dupla Twitter-üzenetben reagált a Times cikkére, amelyben kikelt „a hanyatló” lap ellen, ami szerinte „szándékosan hamis” cikket írt, „Hillary lakájaként” jellemezve annak egyik szerzőjét, Maggie Habermant.

Ugyanakkor nem tagadta, hogy találkozott Flooddal, és azt sem, hogy megpróbálta rávenni arra, hogy csatlakozzon jogászcsapatához, és segítse a Mueller-féle nyomozás elleni harcában.

Trump csak annyit közölt, hogy a Times cikkével ellentétben ő egyáltalán nem elégedetlen a mostani ügyvédjeivel, akik szerinte egyértelműen megmutatták, hogy nem volt semmiféle összejátszás Trump és az oroszok között. A Fehér Ház és Flood sem kommentálta az ügyvéd és Trump közötti találkozóról szóló hírt.

Trump védelmét tavaly nyár óta vezeti Ty Cobb, aki a Times cikke szerint az elmúlt hetekben több barátjának is arról beszélt, hogy mindig is ideiglenes megbízásként tekintett mostani munkájára, és már nem sokáig marad a Fehér Házban.

Cobb stratégiája, hogy mindenben együttműködik Muellerékkel, és minden iratot és dokumentumot kiad nekik, amit csak kérnek, és hagyja, hogy bárkit kihallgassanak a Fehér Házban dolgozó emberek közül. Trump a Times cikke szerint magánbeszélgetésekben frusztrációját fejezte ki Cobb hozzáállása miatt.

Cobb a Washington Post cikke szerint akkor tekinti majd befejezettnek a munkáját, ha Muellerék végeztek Trump kihallgatásával. Az erről szóló tárgyalások jelenleg is zajlanak a színfalak mögött Muellerékkel.

A Fehér Ház nem először kereste meg Floodot. Tavaly nyáron őt is felkérték arra, hogy vállalja el azt az állást, amit végül Cobb kapott meg. Flood azonban a beszámolók szerint nemet mondott az ajánlatra – csakúgy, mint több mint féltucatnyi neves washingtoni ügyvéd.

Ami felvetette annak a lehetőségét, hogy Flood megint nemet mondhatott. A Times újságírója, Maggie Haberman a Twitter-oldalán reagált az amerikai elnök ellene és lapja ellen tett kirohanására, kijelentve, hogy a Trump által írtak

felvetik annak a lehetőségét, hogy Flood elutasította Trumpot.

A kiemelt fényképen: Donald Trump az elnöki helikopterhez sétál a Fehér Ház területén, 2018. március 10-én, szombton. Fotó: AFP PHOTO / Olivier Douliery