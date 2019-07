A magyar kormány nem akar foglalkozni azzal, hogy Kína ujgurokat tart átnevelő táborokban

Kína hazánkat is megpróbálta maga mellé állítani a kérdésben, számolt be a kormánylap.

„Sikerült kimaradnia a Kínában élő muszlim kisebbség, az ujgurok helyzete körül kibontakozó, nemzetközi konfliktusból a magyar kormánynak” – kezdi hétfői cikkét a Magyar Nemzet, amely arról számol be, hogy 22 nyugati állam ENSZ-nagykövete nyílt levelet írt a világszervezet Emberi Jogi Tanácsának, elítélve, hogy Kína legalább egymillió embert tart átnevelő táborokban nyugati tartományában.

Ezt a levelet nem írta alá hazánk kormánya, ahogy azt sem, amelyben Kína 37 szövetségese állt ki az emberi jogokat drasztikusan megsértő intézkedések ellen – olyan országok, mint Észak-Korea, Mianmar vagy Szaúd-Arábia. A kormánylap azt írja, hogy a külügyminisztérium nem válaszolt az üggyel kapcsolatos kérdéseikre, bár a cikk „logikusnak” tartja a távolságtartó magatartást „a nyugati világ és Kína között egyensúlyozó magyar külpolitikában”.

Azt írják: Peking is felismerte, hogy az éleződő ujgur helyzet a Kínával szembeni fellépés egyre értékesebb ütőkártyája lesz, ezért „mások mellett a magyar kormányt is igyekezett saját oldalára állítani”. Úgy tudják, Vang Ji külügyminiszter múlt heti látogatásán is felmerült a kérdésről alkotott magyar álláspont.